Niewiarygodne, co pokazało się na pałacu. Tak Karol Nawrocki wsparł kiboli. Internauci nie mają wątpliwości. Burza w sieci.

Co Karol Nawrocki pokazał na pałacu?

Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlono oprawę, której służby wcześniej nie dopuściły na stadion przed meczem Polska–Holandia. Gdy tylko grafika pojawiła się na budynku, w sieci zawrzało. Internauci uznali to za ukłon Prezydenta Karola Nawrockiego w stronę kiboli i pytali, dlaczego coś zakazane na obiekcie sportowym trafia na najważniejszy budynek w kraju.

Wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona okolicznościowa iluminacja, jako wyraz wsparcia dla Reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn w meczu Polska–Malta w eliminacjach Mistrzostw Świata – czytamy z kolei na oficjalnej stronie prezydenta RP. Udostępniono tam również zdjęcie iluminacji.

Komentujący post są wściekli

W komentarzach szybko pojawiły się głosy, że to ”demonstracja siły” i próba przypodobania się określonej grupie wyborców. Pod postami zawrzało. Jedni chwalą efekt wizualny, ale większość komentujących nie kryje irytacji. Pojawiają się żarty, że ”kibol w Pałacu, oprawa na Pałacu – wszystko się zgadza”, inni ironizują, że lepiej, iż nie pojawiła się tam… tęcza.

Sporo głosów zwraca uwagę, że państwowe instytucje nie powinny angażować się w ”kibolskie wojenki”. Wiele osób zauważyło też, że takie działania mocno dzielą opinię publiczną.

Wyświetlenie oprawy na Pałacu Prezydenckim to dla części komentujących jasne opowiedzenie się po stronie ultrasów. Inni uważają, że to jedynie próba poprawy wizerunku wśród fanów piłki nożnej.

O co tam chodzi?

Podczas meczu Polska–Holandia doszło do ostrego spięcia. Po zablokowaniu oprawy część kibiców była wściekła. W drugiej połowie na boisko poleciały race, mecz przerwano na kilka minut, a najbardziej fanatyczna grupa opuściła sektor za bramką. To jeszcze mocniej podgrzało atmosferę wokół całej sytuacji.

Po meczu Polski Związek Piłki Nożnej wydał stanowcze oświadczenie, potępiając zachowanie kibiców. Organizacja podkreśliła, że odpalanie i rzucanie rac jest absolutnie zabronione, a służby mają prawo odmówić wpuszczenia kogokolwiek, kto może stwarzać zagrożenie. Zapowiedziano też szczegółową analizę całej sytuacji, w tym kontroli w dniu meczu.