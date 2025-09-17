Karol Nawrocki jest prezydentem RP, który wzbudza w Polakach sporo emocji. Jedni go kochają i mówią, że jest ich wodzem, inni otwarcie krytykują. Nie da się jednak obok głowy państwa przejść obojętnie. Karol Nawrocki jest znany z zamiłowania do zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Okazuje się, że właśnie z tego powodu Pałac Prezydencki przechodzi obecnie gruntowny remont. Szczególny nacisk prezydent kładzie na jedno pomieszczenie!

„Szpagat” Nawrockiego w Berlinie. Niemiecka prasa ostro: reparacje nie mogą przeważać nad bezpieczeństwem

Karol Nawrocki ze sporym kłopotem. Konieczny będzie generalny remont!

Karol Nawrocki obecnie rezyduje w Belwederze z powodu gruntowych remontów w Pałacu Prezydenckim. Już wkrótce prezydent będzie mógł się tam przenieść do świeżo wyremontowanego, pięknego miejsca. Jednak jest jedno pomieszczenie, które niepokoi głowę państwa. Chodzi o salę ćwiczeń, która jest przygotowana nie dla Karola Nawrockiego, a dla jego ochrony:

Jest pomieszczenie przeznaczone do ćwiczeń fizycznych, z którego mogą korzystać funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Koszty utrzymania tego pomieszczenia nie są wyodrębnione w budżecie Kancelarii Prezydenta RP — przekazała kancelaria głowy państwa w rozmowie z „Faktem”.

Nawrocki w Berlinie. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)