Nawrocki stanie przed sporym problemem. Pałac Prezydencki nie był na to gotowy!
Pojawiła się zaskakująca przeszkoda na jego drodze...
Karol Nawrocki jest prezydentem RP, który wzbudza w Polakach sporo emocji. Jedni go kochają i mówią, że jest ich wodzem, inni otwarcie krytykują. Nie da się jednak obok głowy państwa przejść obojętnie. Karol Nawrocki jest znany z zamiłowania do zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Okazuje się, że właśnie z tego powodu Pałac Prezydencki przechodzi obecnie gruntowny remont. Szczególny nacisk prezydent kładzie na jedno pomieszczenie!
„Szpagat” Nawrockiego w Berlinie. Niemiecka prasa ostro: reparacje nie mogą przeważać nad bezpieczeństwem
Karol Nawrocki ze sporym kłopotem. Konieczny będzie generalny remont!
Karol Nawrocki obecnie rezyduje w Belwederze z powodu gruntowych remontów w Pałacu Prezydenckim. Już wkrótce prezydent będzie mógł się tam przenieść do świeżo wyremontowanego, pięknego miejsca. Jednak jest jedno pomieszczenie, które niepokoi głowę państwa. Chodzi o salę ćwiczeń, która jest przygotowana nie dla Karola Nawrockiego, a dla jego ochrony:
Jest pomieszczenie przeznaczone do ćwiczeń fizycznych, z którego mogą korzystać funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Koszty utrzymania tego pomieszczenia nie są wyodrębnione w budżecie Kancelarii Prezydenta RP — przekazała kancelaria głowy państwa w rozmowie z „Faktem”.
Nawrocki w Berlinie. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)
Małgorzata Kożuchowska oceniła styl Marty Nawrockiej. Ma dla niej cenną radę!
Brak siłowni w Pałacu Prezydenckim może być bardzo problematyczny. Karol Nawrocki systematycznie chodzi na salę gimnastyczną, gdzie ćwiczy z ciężarami. Jednak z powodu pełnienia funkcji głowy państwa, jego wizyty na publicznych siłowniach mogą być niebezpieczne ze względów bezpieczeństwa.
Czy w takim razie Pałac Prezydencki stworzy specjalne pomieszczenie dla Karola Nawrockiego, żeby mógł w pełni korzystać z aktywności fizycznej? Pewnie wkrótce się o tym przekonamy.
Anonim | 17 września 2025
Tjam ja bedzuwcrhiuchal. Pra dy z Tym nn o to jak mówią rzuqiab od jascuw ja, tak po k.atolaiu,
Anonim | 17 września 2025
,o
Kije jechaliśmy, szmaciarz zapłacił weam
Anonim | 17 września 2025
Czy klaeni dla w. Tym raz m dwa r qsuw co kupić tym NICZYM K SĄ NU pi jako do oo
NSA U AIIWle