Edyta Górniak i Bart Pniewski jakiś czas temu wdali się w medialny konflikt między sobą. Wszystko zaczęło się od rozstania syna Górniak i córki Pniewskiego. Teraz po wielu wymianach „uprzejmości” rodziców, głos wreszcie zabrał Allan i Nicol, którzy nie szczędzili słów krytyki.

Konflikt Edyty Górniak i Bartosza Pniewskiego stale eskalował i w tym czasie nie brakowało uszczypliwych słów, które publikowali wzajemnie na swoich social mediach. Choć wydawało się, że sprawa już umilknie, teraz głos zabrały ich pociechy. Zaczęło się od Allana, który opublikował obszerne oświadczenie, odnosząc się do splądrowanego studia, rozstania i zachowania niedoszłego teścia, który uderzał oskarżeniami w jego mamę.

Allan Krupa przerwał milczenie! „Bartoszowi ewidentnie zaczęło palić się pod nogami”

Teraz głos zabrała druga strona, czyli Nicol Pniewska. Dziewczyna zaczęła od tego, że w po rozstaniu z Allanem jej życie zamieniło się w pewnego rodzaju medialne show. Zapewniła także, że nie pozwoli na obrażanie czy uwłaczanie swoim bliskim.

Była Allana odniosła się także do głośnej afery z ogołoconym studiem. Według niej nie chodziło tutaj o samą zawartość i cały sprzęt, który został zabrany przez Górniak i Allana, ale o ślady zniszczenia, które pozostały po ich wizycie.

Edyta Górniak reaguje na zarzuty Pniewskiego. „Kiedy marzeniem narcyza są progi za wysokie na jego nogi”

Córka Pniewskiego nie szczędziła także słów krytyki w kierunku niedoszłej teściowej. Dziewczyna oskarżyła Górniak, o to, że ta nie interesowała się swoim synem i kreuje się na zupełnie inną osobę w mediach. Poza tym Nicol wspomniała, że to przy jej rodzinie Allan zaznał rodzinnego, ciepła, wsparcia i miłości, której rzekomo nie dostał od swojej rodziny.

Na koniec Nicol przyznała się, że już raz rozstała się z Allanem i próbowała naprawić tę relację. Jak sama twierdzi, okazało się to dla niej destrukcyjne i nie podołała temu po raz kolejny.

Allan jest bardzo dobrym człowiekiem, pokiereszowanym przez życie i rodziców, jakich los mu zesłał (…). Chciałam go naprawić, jakkolwiek to brzmi (…,) jednak okazało się to ponad moje siły. Nie wiecie o tym, jednak już raz się rozstaliśmy (…). Nie udało się. Jego, co prawda trochę podniosłam a sama żyjąc przy nim straciłam chęć do życia – skwitowała była Allana.