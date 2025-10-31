Nie żyje Elżbieta Penderecka. Nikt nie spodziewał się tak nagłego końca
Była sercem i siłą polskiej muzyki klasycznej.
W piątek, 31 października zmarła Elżbieta Penderecka, wybitna promotorka kultury, mecenas sztuki i organizatorka prestiżowych wydarzeń muzycznych. Miała 78 lat.
Informację o jej śmierci przekazał Andrzej Giza ze Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, które przez lata współtworzyła i prowadziła z ogromną pasją.
W dniu dzisiejszym odeszła nagle Elżbieta Penderecka, mecenas kultury, promująca w Polsce i na całym świecie muzykę oraz wspierająca kariery młodych artystów. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali – przekazano w oficjalnym komunikacie.
Jak dodano, Elżbieta Penderecka była w świetnej formie, nic nie zapowiadało tragedii. Jej nagła śmierć była ogromnym zaskoczeniem dla rodziny, przyjaciół i całego środowiska artystycznego.
Elżbieta Penderecka przez ponad 50 lat była żoną Krzysztofa Pendereckiego, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku. Po śmierci męża w 2020 roku z niezwykłą determinacją kontynuowała jego dzieło. Dbała o dorobek kompozytora i o utrzymanie jego dziedzictwa, m.in. poprzez działalność Stowarzyszenia im. Beethovena.
Była osobą, która potrafiła połączyć artystów, mecenat i publiczność. Dzięki niej polska muzyka klasyczna miała swoje miejsce na światowej scenie – napisał jeden z dyrygentów współpracujących z nią przez lata.
Kobieta | 31 października 2025
O takich ludziach powinno sie pisac!!!!!
Wybitni,utalentowani ,osobistosci dzieki ktorym swiat o nas slyszy !!