W piątek, 31 października zmarła Elżbieta Penderecka, wybitna promotorka kultury, mecenas sztuki i organizatorka prestiżowych wydarzeń muzycznych. Miała 78 lat.



Informację o jej śmierci przekazał Andrzej Giza ze Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, które przez lata współtworzyła i prowadziła z ogromną pasją.

W dniu dzisiejszym odeszła nagle Elżbieta Penderecka, mecenas kultury, promująca w Polsce i na całym świecie muzykę oraz wspierająca kariery młodych artystów. Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu ważnych wydarzeń artystycznych i festiwali – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Jak dodano, Elżbieta Penderecka była w świetnej formie, nic nie zapowiadało tragedii. Jej nagła śmierć była ogromnym zaskoczeniem dla rodziny, przyjaciół i całego środowiska artystycznego.

Elżbieta Penderecka przez ponad 50 lat była żoną Krzysztofa Pendereckiego, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku. Po śmierci męża w 2020 roku z niezwykłą determinacją kontynuowała jego dzieło. Dbała o dorobek kompozytora i o utrzymanie jego dziedzictwa, m.in. poprzez działalność Stowarzyszenia im. Beethovena.