Dotarła do nas tragiczna wiadomość, zmarł Andrzej Świetlik, który był wybitnym fotografem, a także współtwórcą grupy Łódź Kaliska. Pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo i smutek w świecie artystycznym i nie tylko.

Nie żyje Andrzej Świetlik

Andrzej Świetlik był twórcą, który nie bał się eksperymentować. Jego zdjęcia łączyły artystyczną wrażliwość z dokumentalną prawdą. Fotografował największe polskie osobowości m.in Grzegorza Ciechowskiego, Korę, Czesława Niemena, Justynę Steczkowską, Stanisława Sojkę i wielu innych.

To on odpowiadał za kultowe okładki płyt, które na zawsze zapisały się w historii polskiej muzyki, m.in. „Obywatel świata”, „Dziewczyna Szamana” czy „Derwisz i Anioł”. Każda praca opowiadała historię życia człowieka.

Doceniany za granicą

Prace Andrzeja Świetlika docierały poza granicę kraju. W jego obiektywie pojawiali się światowi twórcy m.in. Gerard Depardieu, John Cleese czy Danny DeVito. Fotografował też wybitnych Polaków m.in. Ryszarda Kapuścińskiego, Zbigniewa Religę, Zbigniewa Brzezińskiego.

Co więcej, w 2020 roku został uhonorowany Nagrodą ZAiKS-u w dziedzinie sztuk wizualnych, czyli wyróżnieniem, które potwierdziło jego wkład w rozwój polskiej fotografii artystycznej.

Wielki mistrz

Informacja o śmierci artysty wstrząsnęła jego przyjaciółmi. Marek Janiak, współtwórca Łodzi Kaliskiej

Andrzej Świetlik, mój najukochańszy przyjaciel, nie żyje. Dzięki niemu powstało bardzo wiele pięknych rzeczy. Bez niego wszystko będzie gorsze – napisał współtwórca Łodzi Kaliskiej, Marek Janiak.

Jego odejście to ogromna strata dla świata sztuki. Zostawił po sobie nie tylko niezwykłe zdjęcia, ale też uczniów i artystów, których inspirował przez lata. Pamięć o nim na pewno pozostanie przez wiele lat żywa.

