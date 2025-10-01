Nie żyje przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej: „Dziś odszedł DŻEJK”
Jacek Wójcik nie żyje. Szokująca informacja trafiła do mediów.
Nie żyje Jacek Wójcik. O jego niespodziewanej śmierci poinformowała Dagmara Kaźmierska, wieloletnia przyjaciółka. Celebrytka pożegnała go na swoim profilu instagramowym. Opublikowała serię archiwalnych zdjęć, na których pozuje z Jackiem i synem Conanem.
Nie żyje Jacek Wójcik
Dagmara Kaźmierska dodatkowo w opisie pożegnała przyjaciela w pięknych słowach. Ujawniła, że Jacek Wójcik dzisiaj odszedł, ale na ten moment nie wiemy, z jakiego powodu:
ŻEGNAJ DŻEJK 🖤Do zobaczenia w innym Świecie 🙏Kochani 🖤Dziś odszedł DŻEJK 🖤Nie będzie Was już bawił . Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego . Pomódlcie się za Niego . Dziękuję
Jacek Wójcik był postacią, która wzbudzała sympatię i kontrowersje zarazem. Jego obecność w mediach była zauważalna, a relacja z Dagmarą Kaźmierską dawała widzom wiele tematów do rozmów i spekulacji. Natomiast w ubiegłym roku mężczyzna wdał się w dyskusję z fanami Dagmary:
Niezależnie od nieporozumień i konfliktów, jego odejście pozostawia pustkę. Niech pamięć o nim przetrwa jako o człowieku, który wniósł do życia wielu osób radość, nieprzewidywalność i barwność.
