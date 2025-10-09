Dziś zmarła znana pisarka, reporterka i dziennikarka Barbara Szczepuła. Przez całe swoje życie opowiadała o losach ludzi związanych z Gdańskiem i Pomorzem. Od wielu lat była związana z ,,Dziennikiem Bałtyckim”, gdzie publikowała reportaże, felietony. Informację o jej śmierci przekazała najbliższa rodzina.

Kronikarka historii Gdańska i Pomorza

Urodziła się w Tarnopolu i ukończyła Politechnikę Gdańską na Wydziale Architektury, ale jej prawdziwą pasją stało się pisanie o ludziach i historii regionu. W debiutanckiej książce „Przystanek Politechnika” przedstawiła losy osób związanych z uczelnią, a po latach wróciła do tego tematu w książce „Okno z widokiem na Politechnikę”.

W jej dorobku szczególne miejsce zajmują publikacje, które przybliżały trudne i często zapomniane dzieje Pomorza. W „Kodzie Heweliusza” pisała o mieszkańcach Gdańska, którzy żyli tu przed wojną. Książka zebrała znakomite recenzje.

Basię poznałem ponad 20 lat temu, oczywiście na „Gdańskim dywaniku” w TVP3 Gdańsk – napisał Maciej Sandecki, obecny redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”.

Największym echem odbiła się jednak książka „Dziadek w Wehrmachcie”, w której autorka podjęła temat Kaszubów wcielanych do armii niemieckiej. To w niej opisała m.in. losy Józefa Tuska, dziadka Donalda Tuska. Publikacja przyniosła jej wyróżnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i uznanie za odwagę w podejmowaniu tematów trudnych i często przemilczanych.

Barbara Szczepuła była też laureatką Medalu Księcia Mściwoja oraz Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis.

Jej dawni redakcyjni koledzy z „Dziennika Bałtyckiego” pożegnali ją słowami:

Zbierała ludzkie losy, chciała je uchronić od niepamięci. Rozmawiała, zawsze dopytywała. Jak nikt umiała snuć opowieści. Tak ją zapamiętamy. Była doskonałą dziennikarką, reportażystką, pisarką. Pracowała w „Dzienniku Bałtyckim” przez wiele lat, później widywaliśmy ją na wernisażach, rozmowach z pisarzami, na protestach i spacerach. Basiu, trudno uwierzyć, że nie będzie już tych spotkań.

