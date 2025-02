Maciej Panek to jedna z najpopularniejszych osób na polskim rynku medycyny estetycznej. Właściciel kliniki medycyny estetycznej od kilku lat robi zawrotną karierę w show-biznesie, pracując na co dzień z celebrytkami. Poza tym prowadzi telewizyjne show „Młodość na zamówienie”, gdzie uczestniczki przechodzą spektakularne metamorfozy. Teraz wyszło na jaw, że ekspert z zakresu medycyny estetycznej ma drugie oblicze, które dotąd nie było znane szerszej publiczności.

Maciej Panek był skazany przez sąd lekarski

Jak wynika ze śledztwa portalu Goniec.pl, Maciej Panek nie jest do końca tym, za kogo się podaje w mediach i telewizji. Kilka osób z jego otoczenia, pacjentki i jego pracownicy, twierdzą, że dali się nadziać na jego oszustwa. Wśród zarzutów pojawiło się naciąganie, zastraszanie i niespełnione obietnice.

Maciej Panek, choć z wykształcenia jest dentystą, prowadzi klinikę medycyny estetycznej – Panek Clinic. Poza tym sam stał się celebrytą, który dba o wygląd wielu gwiazd i influencerek. W 2022 roku dostał nawet swój program “Młodość na zamówienie”, w którym już pojawiają się pewne nieścisłości.

Według ustaleń „Gońca” Panek dezinformował pacjentów, używając tytułu „lekarza medycyny i specjalisty w dziedzinie medycyny estetycznej, przeciwstarzeniowej i regeneracyjnej”. Poza tym często przed jego nazwiskiem można dostrzec skrót „dr”, który oznacza uzyskany doktorat. Natomiast redakcja „Gońca” w bazie Nauka Polska nie znalazła Panka, który miałby uzyskać tytuł doktora.

Co więcej, w 2019 zapadł wyrok w jego sprawie przez Okręgowy Sąd Lekarski w Warszawie. Chodziło o przekroczenie uprawnień, które sąd określił jako „rażące złamanie zasad ostrożności”. Okazuje się, że Panek wykonywał zabiegi, których jako dentysta nie miał prawa się podjąć. Dodatkowo byli współpracownicy sądzą, że manipulował metamorfozy:

Podrasowywał zdjęcia do swoich programów. Komputerowo postarzał kobiety przed zabiegiem, a odmładzał te już po.

Jak czytamy w serwisie Goniec.pl oprócz manipulacji, padają także zarzuty o niską jakość zabiegów, które Panek wykonuje w swojej klinice. Pacjentki tak komentują zabiegi: “Nici w podbródku wiszą i wystają, zero efektu, a w buzi mnie do dnia dzisiejszego bolą i cały czas mam stan zapalny”, „Było fatalnie. (…) Gdy napisałam, że chcę zwrotu pieniędzy, to już się nie odezwał.

Z ustaleń redakcji Goniec.pl wynika, że jego byli współpracownicy, nie mają o niego dobrego zdania. W rozmowie padają m.in. takie stwierdzenia: