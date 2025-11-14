Edyta Rynkowska odeszła dwa miesiące temu. Przez długi czas po tragedii prokuratura badała sprawę. Teraz pojawiły się nowe informacje.

Nagła śmierć Edyty Rynkowskiej

Wieść o nagłej śmierci Edyty Rynkowskiej dotarła do mediów 18 września. Kobieta miała 52 lata i od lat była wsparciem dla męża zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Zmarła w swoim domu w Brodnicy, gdzie mieszkała z mężem i synem, co stało się ogromnym ciosem dla całej rodziny Rynkowskich.

Kilka dni później, 22 września, ujawniono wyniki sekcji zwłok, które potwierdziły, że przyczyną śmierci były problemy zdrowotne.

Bezpośrednią przyczyną śmierci pani Edyty R. była niewydolność oddechowo-krążeniowa […] Na ciele nie ujawniono żadnych obrażeń. […] Wykluczyliśmy udział osób trzecich spowodowania tej śmierci”– wyjaśniła Prokurator Izabela Oliver w rozmowie z Plejadą.

Zobacz: Ryszard Rynkowski wraca na scenę w cieniu skandalu! Prokuratura wciąż bada sprawę…

Pogrzeb Edyty Rynkowskiej

Pogrzeb Edyty Rynkowskiej, żony Ryszarda Rynkowskiego, odbył się 27 września 2025 roku w Brodnicy. Msza żałobna była sprawowana przez księdza Janusza Jezuska, który niemal dwie dekady wcześniej udzielił parze sakramentu małżeństwa. Po nabożeństwie żałobnicy przeszli na cmentarz parafialny, gdzie odbył się pogrzeb urny z prochami zmarłej.

W nekrologu Edyty znalazła się prośba, aby zamiast kwiatów wspierać Fundację „Dary Losu” w Brodnicy. Ryszard Rynkowski wraz z synem zajęli miejsca w pierwszej ławce przy urnie. Mimo starań o spokój, silne emocje związane z utratą bliskiej osoby były wyraźnie odczuwalne.

Drogi Ryszardzie, Ryszardzie Juniorze – pożegnanie to trudny temat. To coś, co musi wypaść pięknie i godnie, coś, co nosi się w sercu i o czym będzie się pamiętać. Żegnają się ludzie, którzy się kochają i życzą sobie kolejnego spotkania. Pożegnanie żony i matki to trudny moment nie tylko dla was, bliskiej rodziny, ale dla nas wszystkich – powiedział podczas nabożeństwa ksiądz prowadzący mszę.

Co nowego przekazała prokuratura?

Prokuratura przekazała nowe fakty ws. śmierci żony Rynkowskiego

Okazuje się, że pod koniec października bieżącego roku prokuratura podjęła istotną decyzję w tej sprawie. W wywiadzie dla „Faktu” prokurator Izabela Oliver przekazała, że ponieważ śmierć Magdaleny Edyty Rynkowskiej miała charakter naturalny, postępowanie zostało zakończone.

31 października prokurator zatwierdził postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego – przekazała dla „Faktu” prokurator Izabela Oliver.

Potwierdziła również przyczynę zgonu Rynkowskiej.

Z opinii wynika, że przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo oddechowa na podłożu krwawienia z przewodu pokarmowego. Ja wcześniej informowałam, że źródłem były żylaki przełyku. To się potwierdziło — dodaje.

Zobacz: Wyniki sekcji zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego. Prawda właśnie wyszła na jaw