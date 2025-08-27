„Halo tu polsat” wraca już 29 sierpnia w nowej odsłonie. Powiększa się grono prowadzących. Legendarny polsatowy duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz rozdzielił się, by stworzyć dwie nowe fantastyczne pary. Krzysztof poprowadzi „halo…” z Ewą Wachowicz. Nowym partnerem Pauliny jest natomiast Tomasz Wolny.

„Halo Tu Polsat” znika z anteny. Zaskakująca decyzja Edwarda Miszczaka!

Nowy prowadzący „Halo Tu Polsat”

Dziennikarza mogliśmy ostatnio oglądać w „Tańcu z Gwiazdami”, gdzie w parze z Darią Sytą doszedł do półfinału. Podbił serca widzów i dał się poznać nie tylko jako obdarzony dystansem do siebie i poczuciem humoru showman ale też jako wielki społecznik. Tomasz Wolny aktywnie działa na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. W programie poruszył wszystkich zapraszając do studia powstańców warszawskich, z którymi utrzymuje stały kontakt. Od 29 sierpnia zobaczymy go w Polsacie wraz z Pauliną Sykut-Jeżyną. Nie będzie to jego debiut w tej roli – prowadził już programy śniadaniowe w innej stacji i był jednym z ulubionych prezenterów.

Sobotni poranek w „Halo Tu Polsat”! Leon Myszkowski zrobił wielkie SHOW na scenie niczym mama (FOTO)

Ewa Wachowicz jest gwiazdą Polsatu od wielu lat. Dziennikarka, podróżniczka i mistrzyni kuchni jest też „kolekcjonerką koron”. Zdobyła koronę Miss Polonii i … koronę wulkanów Ziemi – czyli weszła na wszystkie najwyższe wulkany na każdym kontynencie. Od lat prowadzi tez w Polsacie program „Ewa gotuje”, który w każde sobotnie popołudnie gromadzi przed telewizorami rzesze fanów. W „halo tu polsat” od początku znalazła się w gronie mistrzów kuchni ale kuchnia to dla niej zdecydowanie za mało. Od nowego sezonu poprowadzi program u boku Krzysztofa Ibisza.

Rozczulający poranek w „Halo Tu Polsat”! Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke pojawili się z uroczą córeczką (FOTO)

Okazuje się, że będzie jeszcze kolejny nowy prowadzący „Halo Tu Polsat”! Widzowie dobrze go znają z TVP, a od roku z Polsatu… Będzie nim Aleksander Sikora.

Olek wiele razy pokazał, że jest nie tylko znakomitym reporterem i prezenterem, obdarzonym charyzmą, naturalnością, uśmiechem i nienaganną dykcją, ale także świetnie śpiewa. Udowodnił to w programie Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo 21”. Z kolei już od 14 września będzie mógł się sprawdzić na parkiecie „Tańca z gwiazdami”.

Towarzyszyć mu będzie Ola Filipek! Znana i lubiana dziennikarka RMF FM. Dała się bliżej poznać na parkiecie „Tańca z gwiazdami”.