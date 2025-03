Sandra Kubicka niedawno wystartowała z własną marką matchy, ale wygląda na to, że zamiast świętować sukces, musi stawić czoła poważnym problemom. W serii relacji opublikowanych na Instagramie modelka ujawniła, że została zaatakowana przez właściciela innej matcharni z Warszawy. Okazuje się, że to nie jedyny taki przypadek…

Kubicka podjęła decyzje w sprawie ROZWODU. Baron może nie być zadowolony!

Sandra Kubicka alarmuje: ,,To nie była jednorazowa sytuacja. Sprawą zajmą się prawnicy”

W swoim InstaStories Sandra przypomniała, że już wcześniej mówiła o incydencie z „pewnym panem”. Teraz zdradza, że po jej publikacjach odezwały się do niej inne kobiety, które również miały nieprzyjemne doświadczenia z tym samym człowiekiem.

Pamiętacie te moje story o panu, który mnie zaatakował, który jest właścicielem innej matcharni w Warszawie? Otworzyłam jakąś puszkę Pandory – zaczęła.

Kubicka nie ukrywa szoku: po jej relacjach napisała do niej właścicielka innej marki, która – jak twierdzi – została „zaatakowana i to bardzo poważnie”. Otrzymała też wiadomość od osoby zajmującej się badaniem matchy – tam również doszło do incydentu z tym samym mężczyzną.

Kubicka ma powody do obaw? Najpierw Baron zjawił się pod domem z bukietem kwiatów, a teraz to!

,,To nie jest jednorazowa sytuacja. To wygląda jak jego strategia – komentuje modelka.

Sandra podkreśla, że wiele osób boi się zgłaszać takie sytuacje, obawiając się zarzutów o nieuczciwą konkurencję. Tymczasem, jak zaznacza, to właśnie bojkotowanie innych firm i namawianie do tego klientów jest nielegalne.

Przedsiębiorcy w Polsce też są chronieni prawem. To nie jest tak, że możecie bojkotować inne firmy. Są odpowiednie organy, do których się to zgłasza – tłumaczy.

Na koniec Kubicka zapowiedziała, że nie zamierza zostawić tej sprawy bez reakcji i będzie konsultować się z prawnikami. Dodała też, że najbardziej niepokoi ją to, że ten mężczyzna „ma wyznawców” i zyskuje wsparcie w swoich działaniach.

Prywatność Sandry Kubickiej zagrożona! „Każdy kolejny przypadek będę zgłaszać na policję”

Nie możecie namawiać kogoś do niekorzystania z usług innej firmy. To jest niezgodne z prawem – grzmi Sandra.

Czy szykuje się pierwsza matcha-dramka w polskim show-biznesie?