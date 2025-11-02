Tomasz Komenda zmarł 21 lutego 2024 roku po ciężkiej walce z nowotworem. Miał zaledwie 47 lat. Jego pogrzeb odbył się kilka dni później, bo 26 lutego na wrocławskim cmentarzu przy ulicy Kiełczowskiej.

Jego grób przeszedł niezwykłą przemianę

Uroczystość pogrzebowa Tomasza Komendy była cicha, skromna i pozbawiona medialnego zgiełku. W pożegnaniu wzięli udział najbliżsi oraz osoby, które przez lata pomagały mu w udowodnieniu niewinności. Podczas ceremonii mistrz świeckich uroczystości mówił o jego sile i determinacji, która doprowadziła go do wolności:

Ta walka miała dla niego ogromne znaczenie. Była bezcenna – wspominał z poruszeniem.

Początkowo miejsce spoczynku Tomasza było bardzo proste, ponieważ znajdowała się niewielka płyta i metalowy krzyż. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Na grobie stanął nowy pomnik. Jasny kamień przecięty jest wyraźnym pęknięciem. Być może jest to metafora życia, które zostało w sposób brutalny przerwany przez niesprawiedliwość.

Na czarnej tablicy widnieje napis: „Tomasz Komenda – Prawdziwie niezłomny.” Ten krótki, a zarazem przepiękny cytat oddaje całą jego historie. W dniu Wszystkich Świętych grób utonął w zniczach i wielu kwiatach.