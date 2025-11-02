Nowy grób Tomasza Komendy porusza do łez. Ten napis chwyta za serce!
Tak wygląda miejsce spoczynku człowieka, którego życie zniszczyła niesprawiedliwość.
Tomasz Komenda zmarł 21 lutego 2024 roku po ciężkiej walce z nowotworem. Miał zaledwie 47 lat. Jego pogrzeb odbył się kilka dni później, bo 26 lutego na wrocławskim cmentarzu przy ulicy Kiełczowskiej.
Była partnerka Tomasza Komendy błaga o pomoc. Sytuacja jest dramatyczna
Jego grób przeszedł niezwykłą przemianę
Uroczystość pogrzebowa Tomasza Komendy była cicha, skromna i pozbawiona medialnego zgiełku. W pożegnaniu wzięli udział najbliżsi oraz osoby, które przez lata pomagały mu w udowodnieniu niewinności. Podczas ceremonii mistrz świeckich uroczystości mówił o jego sile i determinacji, która doprowadziła go do wolności:
Ta walka miała dla niego ogromne znaczenie. Była bezcenna – wspominał z poruszeniem.
Początkowo miejsce spoczynku Tomasza było bardzo proste, ponieważ znajdowała się niewielka płyta i metalowy krzyż. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Na grobie stanął nowy pomnik. Jasny kamień przecięty jest wyraźnym pęknięciem. Być może jest to metafora życia, które zostało w sposób brutalny przerwany przez niesprawiedliwość.
Co ze spadkiem po Tomaszu Komendzie? Wiadomo, kto walczy o pieniądze!
Na czarnej tablicy widnieje napis: „Tomasz Komenda – Prawdziwie niezłomny.” Ten krótki, a zarazem przepiękny cytat oddaje całą jego historie. W dniu Wszystkich Świętych grób utonął w zniczach i wielu kwiatach.
Przypomnijmy, że Tomasz Komenda został niesłusznie skazany za zbrodnię, której nie popełnił. Miał 23 lata, gdy usłyszał wyrok 25 lat więzienia.. W celi spędził 18 długich lat. Przeszedł piekło, ponieważ był tam upokarzany, bity, poniżany. Przetrwał tylko dzięki wsparciu matki i kilku osób, które nigdy nie zwątpiły w jego niewinność.
Agata Kulesza po śmierci Tomasza Komendy zadzwoniła do jego mamy. Dziś zdradza, o czym rozmawiały
Dopiero po latach policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego zdecydowali się ponownie przyjrzeć sprawie. Odkryli, że dowody przeciwko Tomaszowi były bezpodstawne. W 2018 roku Sąd Najwyższy ostatecznie go uniewinnił. Kiedy wychodził z więzienia, cały kraj patrzył na niego ze wzruszeniem. Uśmiechał się, ale w jego oczach wciąż widać było ciężar przeżytych lat.
Po wyjściu na wolność Tomasz próbował zacząć od nowa. Związał się z Anną Walter, z którą doczekał się syna Filipa. Ich historia dawała nadzieję, że po latach cierpienia wreszcie spotkało go szczęście. Niestety, los znowu okazał się przewrotny. Po przyznaniu mu 13 milionów złotych odszkodowania, jego życie osobiste zaczęło się komplikować. Oddalił się od rodziny i partnerki. Ostatnie miesiące spędził w domu swojego brata Gerarda.
Anonim | 2 listopada 2025
Tokarka daje życie bo brak miła, chodzik La familia a nie są dnia poruszała niebo i ziemię dnie żeby go uwolnić, a on sam e na nią wypiął. Hulk p
Po co;. Długość nie pożył i w skład umarł. Tę
Kaka | 2 listopada 2025
Rodzina żona dzieci co z nimi ?…..czy ktoś im pomaga ?a było tyle odszkodowania
Anonim | 2 listopada 2025
Pewnie żyje na nasz kosz. Bo orzech z nie będzi cichidajka. Najpierw baron e nie dziecko, a potem k odbywa się tu sumika t Dz SI e pracować