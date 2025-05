Akop Szostak niedawno pożegnał ukochanego psa, Draculę. Kilka dni później dostał od partnerki niespodziankę – uroczego szczeniaka Enzo. Choć fani zalali go gratulacjami, jeden komentarz wywołał prawdziwą burzę – padło oskarżenie o hipokryzję, a influencer nie pozostawił tego bez odpowiedzi.

Akop Szostak rozpoczyna nowy rozdział w życiu. „Już niedługo pojawią się dzieci”– komentują internauci

Akop Szostak przeżywał trudne chwile po śmierci swojego psa Draculi. W mediach społecznościowych nie krył łez i smutku. Gdy na Instagramie pochwalił się, że w jego życiu pojawił się nowy psiak – słodki Enzo – wydawało się, że to moment radości i ukojenia. Zwierzak był prezentem od jego nowej partnerki, Michaliny Zagórskiej. Reakcje były w większości pozytywne, aż do momentu, gdy jedna z internautek zarzuciła mu… hipokryzję.

Choć Enzo został mu podarowany, a nie kupiony z jego inicjatywy, niektórzy uznali, że sportowiec nie powinien przyjmować psa spoza adopcji. W komentarzu czytamy:

Sylwia i Akop Szostakowie oficjalnie po ROZWODZIE!

Piękny widok, ale osobiście czuje rozczarowanie. Podziwiałam to, że zamiast kupować psa z hodowli promowałeś jako jeden z nielicznych adopcje … A teraz zakupiony pies z hodowli. To trochę hipokryzja. Chyba, że jest adoptowany to zwracam honor.

Choć pod nagraniem z nowym psem Akopa pojawiło się mnóstwo serduszek i ciepłych słów, nie brakowało również głosów krytycznych – nie tylko wobec niego, ale i jego partnerki. Internauci zwracają uwagę na emocjonalny aspekt tej sytuacji: „Nie mi oceniać, ale wygląda na ucieczkę od trudnych emocji. Nowa partnerka z kolei powinna być bardziej uważna – podarowanie psa zaraz po eutanazji poprzedniego może wyrządzić wiele szkód” – napisała jedna z obserwatorek. „Dla mnie to dziwne dostać psa zaraz po uśpieniu innego… chyba bym się obraziła, gdyby partner mi coś takiego zrobił” – dodała kolejna.

Akop Szostak boleśnie o rozstaniu z Sylwią: „Marzeniem było mieć fajną, szczęśliwą rodzinę, wziąć ślub…”

Akop nie zostawił sprawy bez reakcji i stanowczo odpowiedział, tłumacząc, że pies był prezentem, którego się nie spodziewał:

Czyli jeśli go dostałem, to powinienem go wywalić? […] Dla mnie taki komentarz jest bezczelny! Bo właśnie przez takie komentarze dochodzę do wniosku, że nikomu nie warto pomagać – napisał wzburzony.