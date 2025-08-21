Olga Frycz ogłasza ciążę! To już jej trzecie dziecko z trzecim ojcem
Aktorka pochwaliła się radosną nowiną!
Olga Frycz zaskoczyła fanów. Niespodziewanie ogłosiła na Instagramie, że spodziewa się dziecka. To już jej trzecia ciąża, a każde z dzieci ma innego ojca. Tym razem szczęśliwym tatą zostanie Albert Kosiński.
Olga Frycz w ciąży! To już jej trzecie dziecko- każde z innym partnerem
Gwiazda opublikowała na Instagramie czarno- białe fotografie, na których eksponuje ciążowy brzuszek. W opisie zdradziła, że na świat przyjdzie chłopiec, a rodzice już wybrali dla niego imię. Synek urodzi się w lutym i będzie nazywał się Jan.
Jesteśmy szczęśliwi, że możemy podzielić się z Wami tą radosną informacją. Nasza rodzina się powiększy. Będzie synek. Urodzi się w lutym. A na imię mu damy Jan- napisała Olga.
Olga Frycz jest już mamą dwóch córek: Heleny i Zofii, które wychowuje razem z poprzednimi partnerami. Teraz aktorka zaczyna nowy rozdział życia u boku Alberta Kosińskiego, z którym od kilku miesięcy tworzy związek.
anka | 21 sierpnia 2025
Caly tatus powodzenia
