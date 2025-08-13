Warszawa, 13 sierpnia 2025 r. – OmiImage Sp. z o.o., firma założona przez Omenę Mensah, ogłasza przejęcie 80% udziałów w spółce New Media Wave – oficjalnym licencjobiorcy GQ Poland. Tym samym OmiImage, ze swoim niestandardowym podejściem łączącym media, innowacje i zaangażowanie społeczne, staje się strategicznym inwestorem spółki posiadającej licencję Condé Nast na wydawanie magazynu w Polsce. Plejada gwiazd na premierze „Rodzinki.pl”! Julia Wieniawa i Maciej Musiał w centrum uwagi… (FOTO)

Omenaa Mensah i OmiImage strategicznym inwestorem New Media Wave Condé Nast to jeden z najbardziej prestiżowych wydawców medialnych na świecie. W jego portfolio znajdują się ikoniczne tytuły, takie jak: Vogue, GQ, Vanity Fair, The New Yorker, Wired czy Architectural Digest. Obecność GQ w Polsce stanowi element globalnej strategii rozwoju marki na kluczowych rynkach. Tak Kylie Jenner świętowała 28. urodziny! Rodzina znów się postarała… OmiImage, jako nowy większościowy udziałowiec New Media Wave, to firma działająca na styku mediów, innowacji i projektów społecznych. Jej misją jest tworzenie nowoczesnych przestrzeni komunikacyjnych, które odpowiadają na potrzeby współczesnego odbiorcy – z naciskiem na autentyczność, inkluzywność i wartość merytoryczną. Kulisy odnowienia przysięgi małżeńskiej Brooklyna i Nicoli. David i Victoria są ZAŁAMANI „Polska, jako 20. gospodarka świata, to doskonałe miejsce dla tej inwestycji. Wierzymy, że właśnie stąd mogą powstawać projekty medialne o globalnym zasięgu i znaczeniu” – mówi Omenaa Mensah, założycielka OmiImage. „Współpraca z Condé Nast to ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że wartości, które reprezentujemy – jakość, odpowiedzialność i inkluzywność” – są dziś fundamentem nowoczesnych mediów. Marianna Schreiber wróciła do Piotra Korczarowskiego i oświadcza: „Po prostu powiedziałam TAK” Transakcja zamyka proces rozpoczęty w lipcu 2024 roku, kiedy fundusz Venture Capital 2.0 przejął – od syndyka masy upadłościowej – aktywa dawnej Marquard Media Polska, w tym serwisy: Kozaczek.pl, Papilot.pl, Zeberka.pl, CKM.ploraz Supermamy.pl.

Omenaa Mensah wnosi do nowej struktury ponad 22-letnie doświadczenie w budowaniu marek premium i nie tylko, a także bogate doświadczenie medialne – zdobyte m.in. w strukturach TVN Warner Bros. Discovery, przy współpracy z Netflixem oraz jako producentka programów telewizyjnych. Jej działalność konsekwentnie łączy cele biznesowe z impaktem społecznym i filantropią – czego najlepszym przykładem jest stworzona przez nią, we współpracy z dużym biznesem, największa w Europie inicjatywa filantropijno-artystyczna – TOP CHARITY. Kiedyś robili karierę w show-biznesie, a dziś są politykami. Pamiętasz gdzie próbowali swoich sił? Współpracowała z liderami światowego formatu – m.in. Barackiem Obamą, Richardem Bransonem, Shaquille’em O’Nealem, Andreą Bocellim, dr Jill Biden oraz Rafaelem Nadalem – a także z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak Obama Foundation, Andrea Bocelli Foundation czy Rafa Nadal Foundation. Jej podejście łączy nowoczesny storytelling, silne wartości społeczne i realny globalny impakt. Teraz do tego grona dołącza Condé Nast – jeden z najbardziej wpływowych wydawców medialnych na świecie. Tomasz Karolak postawił produkcji „TzG” wiele wymagań! Na udziale zarobi rekordową sumę GQ Poland – wydawany na licencji Condé Nast – zadebiutuje jesienią 2025 roku jako pierwszy luksusowy magazyn lifestyle’owy nowej generacji. Marka, która od blisko 100 lat definiuje klasę, styl i jakość, w Polsce przemówi nowym, świeżym głosem. Redaktorem naczelnym GQ Poland został Olivier Janiak – dziennikarz, osobowość medialna i producent. Na polskim rynku od lat brakuje medium premium, które nie tylko inspiruje, ale też daje nadzieję, że w szybko zmieniającym się świecie istnieje przestrzeń na ważne pytania i mądre, satysfakcjonujące odpowiedzi. Dedykowane mężczyznom, którzy chcą od życia więcej. Otwarte na ambitne kobiety, tworzone z myślą o wszystkich, którzy cenią klasę, głębię i styl – wyznał Olivier Janiak. „Pojawienie się takiego medium to spełnienie moich marzeń jako dziennikarza i poszukującego wartościowych idei faceta, ojca. Taki właśnie, rozbudowany, wielopłaszczyznowy koncept, z redakcją otwartą na ludzi, blisko czytelnika, zamierzamy zaproponować” – mówi Olivier Janiak.