Omenaa Mensah dwa lata temu wytoczyła proces o zniesławienie autorowi książki „Dziewczyny z Dubaju 2”, w której Piotr Krysiak opisuje kulisy świata ekskluzywnych prostytutek z Polski zarabiających w Dubaju. Chodź druga publikacja, nie była tak dochodowa, jak pierwsza część, to jednak autor znalazł się w centrum głośnego procesu sądowego.

Omenaa Mensah wygrała w sądzie z Piotrem Krysiakiem

Pod koniec czerwca 2023 roku do sądu wpłynął prywatny akt oskarżenia o naruszenie dóbr osobistych przez dziennikarza, Piotra Krysiaka:

„Nie godzę się na to, żeby pan Krysiak promował moim nazwiskiem i moim wizerunkiem kłamstwa zawarte w jego książce. Dbam o to, żeby mój wizerunek służył dobrym sprawom, a nie tego typu szkodliwej działalności” – mówiła wówczas Omenaa Mensah w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.

Dziś poznaliśmy finał sprawy Piotra Krysiaka i Omeny Mensah. Autor książki „Dziewczyny z Dubaju 2” na mocy prawomocnego wyroku Sądy Rejonowego przeprosił oficjalnie gwiazdę TVN i filantropkę:

Przepraszam panią Ammę Omenę Mensah za zniesławienie jej w treści książki pt. „Dziewczyny z Dubaju 2”. Niniejsze przeprosiny publikuję w związku ze skazaniem mnie przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIV Wydział Karny.

Sąd uznał Piotra Krysiaka winnym zarzucanych mu czynów i skazał na 15 miesięcy ograniczenia wolności i grzywnę, która pokrzywdzona przekaże na cele charytatywne. Mamy pełną treść wyroku dla Piotra Krysiaka. Pełnomocnik filantropki zabrał głos po wygranej sprawie:

Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Krysiak został uznany winnym zniesławienia Ammy Omeny Mensah. Sąd stwierdził, że sugestie zawarte w książce „Dziewczyny z Dubaju 2” oraz późniejszych wypowiedziach autora, kierowane pod adresem Ammy Omeny Mensah: były nieprawdziwe, oparte na nierzetelnych i niewiarygodnych źródłach, świadczyły o braku rzetelności dziennikarskiej, nie służyły interesowi społecznemu, lecz wyłącznie poniżeniu pokrzywdzonej.

Podkreśla, że sąd przyznał rację Omenie Mensah, że słowa zawarte w publikacji Krysiaka naraziły ją na utratę zaufania niezbędnego w jej karierze:

„Zdaniem sądu, działania Piotra Krysiaka naraziły Ammę Omenę Mensah na utratę zaufania niezbędnego w jej pracy zawodowej jako dziennikarki oraz w prowadzonej działalności gospodarczej i charytatywnej. Wyrok, który został utrzymany w mocy, obejmuje: karę 1 roku i 3 miesięcy (15 miesięcy) ograniczenia wolności w postaci prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie, obowiązek opublikowania przeprosin wobec Ammy Omeny Mensah w mediach społecznościowych oraz w tygodniku Newsweek, obowiązek zamieszczenia w tygodniku Newsweek treści wyroku do publicznej wiadomości, zapłatę nawiązki w wysokości 100 000 zł na dwa wskazane cele charytatywne, w tym na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Sąd w pełni podzielił stanowisko Ammy Omeny Mensah, uznając, że została bezprawnie pomówiona i publicznie poniżona przez Piotra Krysiaka – dodał na koniec pełnomocnik Omeny Mensah Maciej Ślusarek.

Sprawa Omeny Mensah pokazuje, że nawet reportaż, który powinien opierać się na faktach, może stać się kłamliwym narzędziem prześladowania niewinnej osoby i naruszenia jej dobrego imienia. Wyrok sądu i publiczne przeprosiny są dowodem, że odpowiedzialność za słowo są nieodłączną częścią pracy dziennikarza.