Informacja o śmierci Katarzyny Stoparczyk wstrząsnęła całą Polską. Nikt nie spodziewał się, że 5 września dziennikarka radiowej Trójki i Radia 357 zginie w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Jak się okazuje, dosłownie

przed tragedią Katarzyna zakończyła pracę nad swoją najnowszą książką.

Dokładnie dzień przed śmiercią Katarzyna Stoparczyk zamknęła proces autoryzacji biografii Stanisława Tyma, który był znanym aktorem i scenarzystą.

Co więcej, Wydawnictwo Otwarte, które podjęło się promocji i sprzedaży książki zatytułowanej „Tym. Człowiek szczery na trzy litery” potwierdziło, że całość materiału trafiła do nich przed samą tragedią.

Pani Kasia dwa tygodnie temu dostarczyła nam całą książkę, więc raczej będzie ona wydana. Premiera na ten moment się nie zmieniła, ale to okaże się końcem września – poinformowało wydawnictwo w rozmowie z Jastrząb Post.

Na Facebooku Wydawnictwa pojawiła się wzmianka, dotycząca tego co znajdziemy w najnowszej książce o Stanisławie Tymie.

Żaden człowiek nie chce umrzeć. Ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce – powiedział niegdyś Stanisław Tym. Te zdania kończą książkę napisaną przez Katarzynę Stoparczyk. Od dzisiaj te słowa będą nam przypominać nie tylko o Stanisławie Tymie, ale również o niej.

Na stronie oficjalnej wydawnictwa pojawiła się informacja o nadchodzącej książce. Tam jest opisana jako ,,pierwsza tak osobista opowieść o Stanisławie Tymie; intymna, pełna ciepłych obrazów, mądrych słów i zapachu ukochanej Suwalszczyzny”.

Autorka sama osobiście poznała znanego aktora, w jednej z jego ukochanych kawiarni, w suwalskim liceum, które ukończył. Spotkanie okazało się punktem wyjścia do napisania książki. Samo wydawnictwo zapewnia, że publikacja trafi na rynek książkowy zgodnie z planem. Wszystko wyjaśni się pod koniec września.