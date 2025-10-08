Philipp Plein w centrum rodzinnego skandalu! Sandra Kubicka włączyła się w dramat i poniosła konsekwencje…
„Wszystko jej zabrał!”
Philipp Plein i jego była partnerka Lucia Bartoli publicznie spierają się o opiekę nad dziećmi. Oboje wydali emocjonalne oświadczenia, które poruszyły fanów. W konflikt niespodziewanie włączyła się Sandra Kubicka. Modelka stanęła po stronie Bartoli, ujawniając szczegóły, o których wcześniej nikt nie mówił.
Sandra Kubicka włącza się w dramat Philippa Pleina! „Odebrał jej dzieci, wszystko jej zabrał”
Philipp Plein znów znalazł się w centrum medialnej burzy. Tym razem nie chodzi jednak o jego kontrowersyjne projekty, a o życie prywatne. Projektant i jego była partnerka Lucia Bartoli, matka dwójki jego dzieci, wymienili się emocjonalnymi oświadczeniami w mediach społecznościowych. Ich wypowiedzi ujawniły bolesny konflikt o opiekę nad dziećmi.
Plein w swoim wpisie z okazji urodzin syna zapewnił, że jego celem jest ochrona dzieci i zapewnienie im spokoju. Słowa projektanta o „konieczności wkroczenia tam, gdzie ktoś inny nie potrafił” wielu odczytało jako przytyk do byłej partnerki.
Wszyscy dorastamy z przekonaniem, że matka to zawsze bezpieczna przystań, ale czasem życie pisze inną historię. Czasem nawet miłość potrzebuje ochrony – nawet wtedy, gdy oznacza to wkroczenie tam, gdzie ktoś inny nie potrafił. To nie jest wybór, którego kiedykolwiek chciałem – to obowiązek każdego rodzica. I choć to bolesne, zawsze zrobię to, co słuszne. (…) Krzywda, zagubienie, łzy – żadne dziecko nie powinno przez to przechodzić. One potrzebują teraz spokoju.
Lucia Bartoli nie pozostała jednak obojętna. W emocjonalnym wpisie na InstaStories napisała, że „przez rok przeżywała coś, czego większość ludzi nie potrafi sobie wyobrazić” i że z bezsilnością patrzyła, jak jej dzieci oddalają się od niej pod wpływem „zewnętrznych wpływów”. Jak wyznała, została pozbawiona wsparcia i musi walczyć o kontakt z dziećmi w sądzie.
Przez ponad rok przeżywałam coś, czego większość ludzi nie potrafi sobie nawet wyobrazić: widziałam, jak moje dzieci wracają do domu z słowami i emocjami, które nie są ich własne, zagubione między miłością a lojalnością, zbyt młode, by zrozumieć dlaczego. (…) Przez długi czas milczałam, by je chronić. Wierzyłam, że prawda ujawni się z czasem, przez światło miłości. Ale milczenie może też stać się więzieniem, zwłaszcza gdy publicznie kwestionuje się twoje imię, rolę matki i twoje serce
Głos w sprawie nieoczekiwanie zabrała Sandra Kubicka, która zdecydowanie stanęła po stronie byłej partnerki Pleina. Celebrytka nie owijała w bawełnę, a nawet posunęła się do nawoływania do bojkotu marki. Natychmiast spotkały ją konsekwencje…
Dla mnie to kolejny facet z pieniędzmi, który myśli, że może wszystko. Odebrał jej dzieci. Dzisiaj jej syn ma urodziny i nie może być na nich obecna. Wszystko jej zabrał, nic nie ma ta dziewczyna – mówiła poruszona modelka.
Kubicka dodała, że zamierza pozbyć się szpilek projektu Pleina i zachęciła swoich fanów do tego samego, podkreślając, że kupując jego ubrania, „wspiera się te zachowania”.
,,Ona była w ciąży, jak ten ją zaczął zdradzać z tą, co ma teraz dziecko, więc… W Polsce jest sklep Philippa Pleina. Ja tylko od siebie powiem, kupując jego rzeczy wspiera się te zachowania. Gość usuwa na bieżąco komentarze i blokuje ludzi, którzy tylko cokolwiek powiedzą o dzieciach, albo o niej, żeby oddał jej dzieci, więc… Mam szpilki, jutro się ich pozbywam.”
Co ciekawe, po jej wypowiedzi Plein miał zablokować ją na Instagramie – podobnie jak wcześniej Georginę Rodríguez.
Kate | 9 października 2025
Nie kupujcie jego ubrań to potwór !!! Po tym co zrobił każdy w moim otoczeniu kto będzie miał
jego markę na sobie nie jest moim przyjacielem !!!!
Dobrze zrobiłaś Sandra !!!!
Gucci | 9 października 2025
I dobrze. Ten typ jest chory psychicznie, manipuluje dziećmi, od rana do nocy tylko Instagram. Zabrał dzieci od kochającej matki i oddał pod opiekę rumuńskiej dziwce.
Ja | 8 października 2025
Philipp Plein to Narcyz zakochany w sobie do bolu🤷♀️Buty sa poprostu jak beton a jego kolekcje z tymi swiecacymi napisami to poprostu troche zenujsce. W wielu metropolach europejskich znikaja jego sklepy 🤷♀️Wysoka wartosc produktow???? Nic bardzie mylnego!!!!!!
Sienna | 8 października 2025
Sandra, to Ty już skończyłaś jęczeć o poronieniu i przerzuciłaś się na inny nośny temat? Tak szybko?
Anonim | 8 października 2025
Pani,,….. Kto po pani to nawet nie stała, zapomniał mają ,ogół ślubowały w przypadku Żywcu. To strasz
