Joao Felix, piłkarz, który 29 lipca 2025 roku przeszedł z Chelsea do Al-Nassr nie tylko wzbudzając emocję na boisku, ale także poza nim. Wielkim zaskoczeniem okazał się jego związek z piękną kolumbijską modelką i uczestniczką randkowego show, które można oglądać na platformie Netflix, Valentiną Ruedą.

Joao Felix spotyka się z gwiazdą Netflixa

W czerwcu bieżącego roku do mediów trafiła informacja, która wstrząsnęła piłkarskim światem. Joao po przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej zaczął spotykać się z Valentiną Ruedą. Para została przyłapana na wakacjach w Miami. Wzbudziło to zainteresowanie. Na zdjęciach widać ich wyraźną bliskość, co jeszcze bardziej potwierdziło rozpowszechniające się plotki.

To była spontaniczna decyzja, ale od razu poczuliśmy się wyjątkowo – mówiła Valentina w jednym z wywiadów po pierwszych spekulacjach medialnych o ich romansie.

Wiele osób, zaczęło zastanawiać się kim jest osoba obok piłkarza. To Valentina Rueda 24-letnia Kolumbijka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w brytyjskim reality show ”Too Hot to Handle”. Głównym celem programu jest nawiązanie głębszych relacji emocjonalnych. W programie Valentina podjęła decyzję o opuszczeniu go, tłumacząc ”osobistymi powodami”. Lecz, to właśnie dzięki programowi jej popularność zaczęła szybko wzrastać.

Czułam, że nie jestem gotowa na coś tak poważnego, jak to, co się tam działo. Potrzebowałam czasu dla siebie – przyznała Valentina w jednym z postów na Instagramie.

Zanim Joao Felix znalazł się w centrum uwagi dzięki swojej relacji z Valentiną Ruedą, jego życie zawodowe także nie było nudne. W lipcu 2025 roku zdecydował się na transfer z Chelsea do Al-Nassr, co wywołało spore kontrowersje w piłkarskim świecie. Jednak nie tylko piłkarska strona życia wzbudzała emocje. Jego życie uczuciowe po zakończeniu związku z Margaridą Corceiro zaczęło być szeroko komentowane i nie pomijane przez dziennikarzy.

Czuję, że to dla mnie nowy rozdział. Piłka nożna, miłość, wszystko się zmienia. Jestem gotowy na to, co przyniesie przyszłość – mówił Felix po transferze.

Joao Felix i Valentina Rueda od początku swojej relacji nie stronią od mediów społecznościowych. Choć początkowo para dzieliła się swoim szczęściem z obserwatorami na Instagramie, to szybko zaprzestali. Zakochani szybko usunęli materiały z internetu.