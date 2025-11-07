Miał być to dzień pełen wzruszeń i wspomnień, tymczasem doszło do niespodziewanego zwrotu wydarzeń. Pogrzeb Jerzego Derfla, wybitnego kompozytora i pianisty, nie odbył się w wyznaczonym terminie. Dlaczego rodzina i przyjaciele w ostatniej chwili zmienili plany? Właśnie wyszło na jaw, co tak naprawdę się stało.

Nie żyje legenda muzyki! Jego twórczość znała cała Polska

Niecodzienna sytuacja na Powązkach. Pogrzeb znanego muzyka odwołany

Informacja o pogrzebie Jerzego Derfla obiegła media kilka dni po jego śmierci. Uroczystość miała się odbyć 7 listopada w kościele pw. św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach, a następnie planowano pochówek artysty w rodzinnym grobie na Starych Powązkach.

W mediach społecznościowych żegnali go znani artyści, m.in. Joanna Trzepiecińska i Krystyna Demska-Olbrychska, które przekazywały informacje o ceremonii. Jednak w dniu, gdy miało dojść do pożegnania, wydarzyła się niecodzienna sytuacja. Na miejscu pojawiło się zaledwie kilku zdezorientowanych żałobników, ale pogrzebu nie było.

„Zawiodła komunikacja”. Bliski przyjaciel ujawnia kulisy

O całej sytuacji opowiedział przyjaciel zmarłego, Kamil Malanicz, który w rozmowie z „Faktem” ujawnił, że decyzja o przesunięciu pogrzebu zapadła dosłownie w ostatniej chwili.

Jako rodzina i przyjaciele Jerzego Derfla doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby, żeby Jurek jednak spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych. Był najskromniejszym człowiekiem, jakiego znałem, ale po prostu na to zasługuje – wyjaśnił Malanicz.

Jak dodał, taka decyzja wiąże się jednak z formalnościami i koniecznością uzyskania zgody miasta.

Wysłaliśmy pisma w tej sprawie i czekamy na odpowiedź. Zawiodła komunikacja – część informacji nie dotarła do wszystkich, stąd całe zamieszanie – zaznaczył przyjaciel artysty.

Nowa data pogrzebu nie została jeszcze ustalona.

Decyzję bliskich Jerzego Derfla poparła Agata Młynarska, która znała kompozytora od lat. Jerzy był bowiem nie tylko wybitnym artystą, ale też wieloletnim przyjacielem jej ojca, Wojciecha Młynarskiego.

W pełni przychylam się do decyzji o pochowaniu Jerzego w Alei Zasłużonych. Był wybitnym kompozytorem i cudownym przyjacielem mojego taty – powiedziała w rozmowie z „Faktem”.

Kim był Jerzy Derfel?

Jerzy Derfel był jednym z najważniejszych twórców polskiej muzyki rozrywkowej. Jego kompozycje wykonywali Wojciech Młynarski, Irena Santor, Ewa Bem, Zbigniew Wodecki czy Krystyna Janda.

Stworzył przeboje, które na zawsze zapisały się w historii – takie jak „Absolutnie”, „Truskawki w Milanówku” czy „Po Krakowskim w noc majową”.

Zmarł 3 listopada 2025 roku w wieku 84 lat.