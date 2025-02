Piotr Mróz nigdy nie krył się ze swoją wiarą i zawsze pokazuje obserwatorom ten ważny aspekt jego życia. W wywiadach również nie ukrywa, że jest osobą wierzącą i lubi poruszać tematy związane z jego wyznaniem. Aktor często też nosi ze sobą symbole religijne, takie jak krzyżyk, czy różaniec.

Niewiele gwiazd w polskim show-biznesie mówi otwarcie o swoich poglądach religijnych, jednak większość z nich nie ukrywa, że jest przeciwnikami katolicyzmu. Podczas ostatniego wydarzenia mieliśmy okazję porozmawiać z aktorem i zapytać, co sądzi o celebrytach, którzy otwarcie krytykują wiarę lub przyznają się do ateizmu.

Wydaje mi się, że to jest modne. Niestety show-biznes, któremu się wydaje, że jest bardzo oryginalny i jest bardzo podatny na wpływy. […] Wszyscy wiedzą, jak krucha i niepewna jest sytuacja i pozycja w tym show-biznesie. […] Ludzie się boją, ludzie chcą być modni. My chcemy iść tylko za tym, co jest modne, jeżeli całe środowisko krytykuje, a to ja skrytykuje, bo to jest modne. Ja nie idę za modą, ja się trzymam swojej wartości i tu jest problem. A środowisko show biznesu idzie za tą modą. Bo to jest fajne – opowiadał aktor.