Piotr Polk pojawił się w niedzielę w studiu „Dzień dobry TVN”, aby opowiedzieć o swojej chorobie. Towarzyszył mu lekarz Jacek Bicki, który opowiedział o leczeniu aktora. Na co zachorował Piotr Polk?

Gwiazda serialu „Ojciec Mateusz” pięć lat temu usłyszała diagnozę: niewydolność nerek. Mimo choroby nie przestał pracować na planie serialu jako policjant, a leczenie trwało miesiącami:

To była 2-letnia walka o to, by stanąć na nogi, by mieć siłę. Cały czas pracowałem, robiłem to samo. Nikt nie był w stanie rozpoznać we mnie choroby. Ale ta walka odbywała się codziennie rano między mną a mną, żeby stanąć. Byłem pod kontrolą lekarzy, leków. Tę walkę przegrywałem – tłumaczył w DDTVN.