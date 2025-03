Od kilku dni w sieci trwa burza wokół rozstania Allana Krupy oraz Nicole Pniewskiej. Jak się okazuje, medialna przepychanka nie trwa pomiędzy byłą parą, a ich rodzicami, którzy wytykają sobie kwestie związane z rozstaniem ich dzieci.

Bartosz Pniewski o zarzutach Górniak w sprawie rozstania Allana i Nicole

Konflikt zaczął się od tego, że Bartosz Pniewski podał do mediów informację o rozstaniu Allana i Nicol. Górniak nie wytrzymała i wrzuciła emocjonalne oświadczenie na Instastories, w którym zwróciła się do niedoszłego teścia Allana.

Naraziłeś w tym momencie nasze dzieci na dodatkowy stres, który z pewnością przewidziałeś. Od wielu tygodni nikt o tym nie wspominał w mediach, dopóki ty dziś tego nie powiedziałeś. Jakże to z twojej strony troskliwe podać tak osobisty i trudny dla nich temat medialnie. Brawo rodzic – napisała Edyta Górniak.

Na komentarz ze strony ojca Nicol, Bartosza Pniewskiego, nie trzeba było długo czekać. Mężczyzna odniósł się do wypowiedzi Górniak i zarzucił jej, że to ona od lat sprzedaje w mediach prywatę, a on powiedział o rozstaniu po konsultacji z dziećmi.

Allan i Nicola absolutnie nie czują się przeze mnie zestresowani. Wiedzą, że gdy państwo zwrócili się do mnie z prośbą o komentarz, to najpierw to z nimi skonsultowałem, czy mogę to potwierdzić. I dopiero po rozmowie z nimi udzieliłem komentarz. Stwierdzili, że tak będzie lepiej, by nie było niepotrzebnych spekulacji i nieprawdziwych artykułów. Nigdy w życiu nie sprzedałem żadnej prywaty swojej ani dzieci, bo z tego nie żyjemy. Odpowiadam jej, bym nie wyszedł na człowieka, który handluje swoimi dziećmi, tak jak to ona robi przez wiele, wiele lat – powiedział „Pudelkowi” Bartosz Pniewski.

Jakby tego było mało, Pniewski wbił szpilkę Górniak i stwierdził, że po rozstaniu ich dzieci, to właśnie on w dużej mierze pomógł jej synowi Allanowi. Dodatkowo stwierdził, że piosenkarka była zazdrosna o syna i jego relacje z rodziną dziewczyny.