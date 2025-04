Katarzyna Jordan przez lata unikała mediów, choć rozwód z jednym z najbogatszych Polaków sprawił, że na brak uwagi raczej nie narzekała. Dziś znów o niej głośno — i to nie bez powodu. Nowy mąż, sztuka, luksusowa willa w Alejach Ujazdowskich i Fundacja, która ma być „troskliwą gospodynią”… Co tu się wydarzyło?

Dominika Kulczyk sprzedała posiadłość za fortunę i kupiła kolejną… mieszkała w niej Maria Skłodowska-Curie

Tajemnicza była żona Kulczyka wraca. I to z rozmachem!

Sebastian Kulczyk miał 30 lat, gdy poślubił Katarzynę Jordan. Ślub we Francji, by uniknąć rozgłosu. I faktycznie — przez lata było o nich raczej cicho. Ale kiedy ich małżeństwo po siedmiu latach dobiegło końca, media już nie spały. Zwłaszcza że rozwód odbył się w Londynie, w pełnej dyskrecji, i natychmiast okrzyknięto go najdroższym w Polsce.

Choć Katarzyna Jordan nie miała wcześniej nic wspólnego z modą, to właśnie ona została twarzą polskiego „Vogue’a”, który wydawał… Kulczyk. Miło? Profesjonalnie? Albo po prostu – bardzo po milionersku.

Joanna Przetakiewicz ujawnia, dlaczego tak naprawdę rozstała się z Kulczykiem

Po rozstaniu z dziedzicem fortuny Jordan nie zniknęła z wielkiego świata. W 2022 roku przyłapano ją na ekskluzywnej kolacji charytatywnej Staraków, gdzie pozowała u boku nowego partnera — Grzegorza Jankielewicza. Biznesmen o ukraińskich korzeniach to postać nietuzinkowa: obracał ropą, wydawał magazyny, budował biurowce i… współprodukował film, w którym Robbiego Williamsa gra małpa…

Jordan i Jankielewicz pobrali się, a on, jak podają media, miał zyskać polskie obywatelstwo dzięki tej relacji. Razem tworzą duet, który zdecydowanie nie żyje po cichu.

Katarzyna Jordan nie rzuca słów na wiatr. Właśnie otwiera prywatną galerię sztuki – oczywiście w duecie z mężem i Fundacją Visteria. Lokalizacja to stuletnia willa w Alejach Ujazdowskich, gdzie najtańszy metraż kosztuje tyle, co przeciętne M4 w Warszawie.

Joanna Przetakiewicz wspomina bolesny pierwszy rozwód i związek z Janem Kulczykiem

Choć Katarzyna Jordan latami trzymała się z dala od medialnych błysków fleszy, wygląda na to, że teraz wraca na własnych warunkach. Sztuka, willa, nazwisko, nowy mąż i trochę dawnych koneksji — przepis na udany comeback?

Zaskoczeni? My nie – w tym świecie nic nie ginie. Zwłaszcza jeśli masz na koncie najdroższy rozwód w kraju i wiesz, jak nosić się z klasą.