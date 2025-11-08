8 listopada 2025 roku o godzinie 12:00 w Panteonie Narodowy w Krakowie spoczęła żona wybitnego kompozytora i jedna z najważniejszych postaci polskiej kultury Elżbieta Penderecka. Zmarła nagle 31 października w wieku 77 lat. Jej odejście poruszyło nie tylko świat muzyki, ale i wszystkich, którzy znali ją jako osobę z ogromną pasją, elegancją i poświęceniem dla sztuki.

Nie żyje Elżbieta Penderecka. Nikt nie spodziewał się tak nagłego końca

Ostatnie pożegnanie Elżbiety Pendereckiej

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w tej samej świątyni, w której żegnano jej męża Krzysztofa Pendereckiego. Po nabożeństwach urna z prochami została złożona obok ukochanego męża. Małżonkowie znów są razem jak za dawnych lat. Rodzina w nekrologu zaznaczyła, że proszą o nieskładanie kondolencji, a także o uszanowanie chwili w ciszy i skupieniu.

Na pogrzebie pojawiły się najbliższe osoby m.in. dzieci artystki, przyjaciele Elżbiety, a także przedstawiciele świata kultury i polityki. Wśród żegnających znaleźli się m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, sekretarz stanu kancelarii prezydenta RP Wojciech Kolarski, senator i aktor Jerzy Fedorowicz, dziennikarka Monika Olejnik oraz rysownik Andrzej Mleczko.

Państwowe pożegnanie Krzysztofa Pendereckiego, a wśród nich Jolanta Kwaśniewska (ZDJĘCIA)

Wielki hołd dla artystki

Elżbieta Penderecka przez lata wspierała rozwój polskiej muzyki klasycznej i organizowała prestiżowe wydarzenia kulturalne, tj. Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Działalność była wielokrotnie doceniana. Co więcej, została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Nie żyje Krzysztof Penderecki!