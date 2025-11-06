To historia, która porusza do łez. Aleksandra Waligórska, finalistka konkursu Miss Polonia i reprezentantka Polski na Miss Grand International 2024, kilka miesięcy temu cudem uniknęła śmierci. W centrum miasta doszło do scen jak z horroru.

Uratowali ją przechodnie. Aleksandra Waligórska po miesiącach wróciła do tamtego dnia

Aleksandra Waligórska, młoda warszawianka studiująca na prestiżowym uniwersytecie w Göteborgu, jeszcze w zeszłym roku zachwyciła jurorów konkursu Miss Polonia, trafiając do finałowej piątki. Później reprezentowała Polskę w Tajlandii podczas Miss Grand International 2024, gdzie zyskała sympatię publiczności i uznanie jurorów.

Kilka miesięcy później jej życie wywróciło się do góry nogami. O tym, co przeżyła opowiedziała na antenie Polsatu.

1 kwietnia moje życie się zmieniło całkowicie. 1 kwietnia doszło u mnie do nagłego zatrzymania akcji serca. I 1 kwietnia dostałam drugą szansę. Chcę, aby moje życie było dowodem na to, że warto pomagać innym – powiedziała w rozmowie z Agnieszką Hyży i Maciejem Rockiem w programie „Halo Tu Polsat”.

To miało być zwykłe popołudnie. Aleksandra spacerowała po centrum miasta, trzy minuty wcześniej rozmawiała z mamą przez wideo rozmowę. Z tego dnia niewiele pamięta.

Byłam na ulicy, szłam w samym centrum miasta. Trzy minuty wcześniej rozmawiałam z moją mamą na kamerce. A kto jak nie mama, by zauważyła że coś jest nie tak. Wszystko byłow porządku. Co się dalej wydarzyło wiem tylko z opowieści.

Polska miss reanimowana na środku ulicy

W pewnym momencie straciła przytomność. Przechodząca kobieta natychmiast rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową, a inny świadek pobiegł po defibrylator. Dzięki ich błyskawicznej reakcji serce Aleksandry udało się przywrócić do rytmu.

Zostałam zabrana do szpitala, później byłam przez około dwa dni w śpiączce. Pamięć wróciła mi dopiero 7 kwietnia. Dla mnie to było bardzo naturalne, że się obudziłam i jestem w szpitalu. Ale z opowieści rodziny wiem, że to był ogromny strach. Nikt nie wiedział, czy się obudzę i w jakim stanie będę – wyznała w studiu Polsatu.

Na co choruje Aleksandra Waligórska?

Lekarze wciąż próbują ustalić, co doprowadziło do dramatycznego zdarzenia.

Nie wiem, dlaczego tak się stało. Do dziś jestem diagnozowana, powód jest nieznany – przyznała finalistka Miss Polonia.

Aleksandra podkreśla, że od tamtego dnia inaczej patrzy na życie i jego kruchość. Nie boi się mówić o tym głośno – chce, by jej historia była przestrogą i motywacją, by nie bać się reagować.