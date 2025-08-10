Edward Linde-Lubaszenko – aktor, którego twarz znają miliony Polaków – postanowił zakończyć swoją wieloletnią karierę. Artysta, który przez dekady tworzył niezapomniane kreacje w teatrze, kinie i telewizji, przygotowuje się do symbolicznego rozstania z publicznością. Wiemy, kiedy i gdzie widzowie będą mogli zobaczyć go po raz ostatni.

Edward Linde-Lubaszenko żegna się ze sceną. Wiadomo, kiedy wystąpi ostatni raz

To będzie moment, który zapisze się w historii polskiej sceny. Linde-Lubaszenko wystąpi jeszcze tylko raz – w wyjątkowym spektaklu w Teatrze Narodowym w Warszawie. To wydarzenie ma być nie tylko artystycznym podsumowaniem jego dorobku, ale też osobistym zamknięciem pewnego etapu. Jak zdradził, wybrał rolę, która od lat jest mu szczególnie bliska.

Widzowie kojarzą go z setek ról – od dramatycznych, przez komediowe, aż po te, które stały się absolutnie kultowe. Jego kariera to ponad pół wieku nieprzerwanej obecności w świecie sztuki. Aktor nie ukrywa, że towarzyszy mu mieszanka emocji: wdzięczność, wzruszenie, ale też poczucie, że przyszedł czas na zmianę.

Linde-Lubaszenko, znany m.in. z filmów „Chłopaki nie płaczą” czy „Poranek kojota”, przez lata przyciągał przed ekrany i na widownie rzesze fanów. W jego życiu prywatnym także nie brakowało głośnych wątków – miał cztery małżeństwa, a jednym z jego dzieci jest popularny aktor Olaf Lubaszenko. Mimo intensywnego życia zawodowego, zawsze znajdował czas na rodzinę i bliskich.

Ostatnie przedstawienie ma być wydarzeniem, które zgromadzi nie tylko wiernych fanów, ale też wielu znanych artystów, z którymi współpracował przez lata. Atmosfera tego wieczoru zapowiada się wyjątkowo – będzie to zarówno teatralne widowisko, jak i wzruszające pożegnanie z człowiekiem, który przez dziesięciolecia był nieodłączną częścią polskiej kultury.

Aktor podkreśla, że choć schodzi ze sceny, nie zamyka się na sztukę i nie żegna się z publicznością na zawsze. Jak mówi – to raczej nowy rozdział, w którym będzie mógł wreszcie zająć się tym, na co wcześniej brakowało czasu. Co dokładnie planuje? Tego na razie nie zdradza, zostawiając fanów w niepewności.