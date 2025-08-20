To miał być zwykły sierpniowy wieczór. Znany dziennikarz Marcin Lewicki zatrzymał się na światłach w Toruniu, gdy nagle wydarzyło się coś, co na zawsze zmieni jego życie. Początkowo pisał o „niezidentyfikowanym obiekcie”, który uderzył go w oko. Dopiero później wyszło na jaw, że chodziło o… śrut.

Prokuratura potwierdza przyczynę śmierci Macieja Mindaka. To właśnie tak doszło do wypadku

Polski dziennikarz walczy o wzrok po dramatycznym zdarzeniu w Toruniu. Operacja trwała aż 10 godzin!

Dziennikarz portalu o2.pl od kilku dni przebywa w szpitalu, gdzie przeszedł już dwie poważne operacje. Najnowszy zabieg trwał niemal 10 godzin.

Żyję i walczę! Trwa walka o oko – napisał do swoich czytelników.

Na jaw wychodzą też szczegóły całego incydentu. Okazuje się, że w ostatnich dniach w Toruniu doszło do kilku podobnych zdarzeń, a poszkodowanymi byli motocykliści. Sprawa zyskała już wymiar prokuratorski, a policja bada każdy trop.

Poruszający wpis uczestnika po wypadku na torze „Ninja vs Ninja”: „Milimetr dzielił mnie od paraliżu”

Rodzina dziennikarza nie kryje, że tragedia była o włos. Jak przyznała jego żona, gdyby pocisk trafił kilka centymetrów niżej, konsekwencje mogłyby być śmiertelne.

Teraz najbliżsi czekają na wieści od lekarzy i liczą, że oko uda się uratować, choć pewne jest jedno — wzrok nigdy nie wróci już do pełnej sprawności.

Makabryczne sceny tuż przed koncertem Justyny Steczkowskiej! Doszło do nieszczęśliwego wypadku (WIDEO)

Wciąż pojawiają się pytania: kto i dlaczego strzela do motocyklistów w centrum Torunia? Śledztwo trwa, a sam poszkodowany apeluje do świadków, by zgłaszali się na policję.