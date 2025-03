Kasia Cichopek postanowiła podzielić się swoim „naturalnym” porankiem, ale coś tu nie gra… Internauci szybko zauważyli jeden szczegół, który wywołał falę ironicznych komentarzy.

Cichopek jest osobą wysoko wrażliwą. Kiedy w końcu się polubiła? „Podjęłam pracę nad sobą (…)”

Kasia Cichopek nagrywa w łóżku i budzi podejrzenia: „Makijaż już gotowy, żeby oszczędzić czas?”

Kasia Cichopek nie zwalnia tempa i regularnie dzieli się z fanami kulisami swojego życia. Tym razem postanowiła pokazać, jak wygląda jej poranek, kiedy próbuje wstać o 6:30, ale ostatecznie wygrzebuje się z łóżka dopiero po ósmej.

Wszystko nagrała w formie ,,zabawnego” filmiku na Instagramie, jednak to nie jej „problem z drzemkami” przykuł największą uwagę widzów.

Zamiast współczuć celebrytce ciężkiego poranka, internauci zwrócili uwagę na coś zupełnie innego – jej perfekcyjny makijaż. Cera bez skazy, podkreślone oczy, ułożone brwi… Czyżby Kasia należała do grona tych szczęściar, które budzą się i są ,,i woke up like this”?

„Śpisz w makijażu? Dobrze, że już wleciał” „Na szczęście makijaż już zrobiony, więc trochę czasu zaoszczędzone” „Jak każda z nas, budzi się z konturowaniem” – ironizują fani pod postem Cichopek.

To nie pierwszy raz, gdy Kurzopki wywołują skrajne reakcje w sieci. Niedawno rozbawili (lub zażenowali) fanów filmikiem, na którym próbują znaleźć źródło irytującego skrzypienia w domu. Okazało się jednak, że to nie zawiasy w zmywarce, a… ich własne stawy w kolanach. Reakcje widzów również były podzielone…

Czy Kasia Cichopek faktycznie śpi w pełnym glamie, czy to tylko magia social mediów? Jedno jest pewne – jej poranki są dalekie od tych, jakie zna większość zwykłych śmiertelników.