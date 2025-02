Jakub Rzeźniczak rozpoczął następnie związek z Pauliną Nowicką, która została jego żoną. Para w lutym 2024 roku powitała na świecie córeczkę Antosię. Życie piłkarza mimo wielu burzliwych momentów, wydaje się być aktualnie bardzo stabilne. Rzeźniczak po śmierci syna był krytykowany przez wiele osób w sieci, a jego kontrowersyjne wywiady w przestrzeni medialnej spowodowały, iż piłkarz stracił kontrakt z Kotwicą Kołobrzeg.

Zaskakujące wyznanie Jakuba Rzeźniczaka. Piłkarz znika z show-biznesu?!

Teraz Jakub Rzeźniczak ponownie pojawił się w telewizji za sprawą nowego programu „Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory”, emitowanego na antenie TVN. W przedpremierowym fragmencie czwartego odcinka, piłkarz opowiada o bólu, jaki towarzyszył mu po stracie synka, Oliwiera.

A propos oceny ludzi, to tak samo było, jak zmarł mój syn. Bardzo mnie to dotknęło. Miałem bardzo ciężki okres, jak wróciłem wtedy z Izraela, bo niestety mój synek zmarł mi na rękach. Ja tak sobie mówię, że czekał na mnie, bo ja przyleciałem o 20.00 do szpitala i minęło kilka godzin i zmarł. – wyznał w rozmowie z Olgą Kelm.

W zapowiedzi pokazano także fragment, w którym Jakub Rzeźniczak opowiedział o krytyce, jaka go spotkała po śmierci synka, a także jego późniejszej decyzji o kolejnym ślubie.

Rzeźniczak rozlicza się ze swoimi kontrowersyjnymi wywiadami w „DDTVN” i u Żurnalisty!

Podczas rozmowy zdradził również, jak doszło do decyzji o ślubie z Pauliną Nowicką. Choć był wtedy w rozsypce, stwierdził, że to jest odpowiedni krok.

Ja już po prostu taki byłem od tego smutku słaby, że gdybym czegoś nie zrobił, to nie wiem, jak to by się skończyło. […] Po prostu siedzieliśmy, to chyba był koniec października, mówiliśmy że musimy coś zrobić dla siebie, że musimy po prostu ruszyć z miejsca, bo jak nie, to droga będzie jedna. I wtedy postanowiliśmy wziąć ślub, bo wiedziałem, że to jest jedyna droga, żeby jakoś wrócić do życia. Do normalności – mówił w programie Jakub Rzeźniczak.