Dotarła dziś do świata mediów smutna wiadomość o śmierci Alicji i Ellen Kessler, czyli kultowych bliźniaczek, które podbiły Europę swoją muzyką, tańcem i wdziękiem. Legendy Eurowizji z 1959 roku pożegnały się ze światem w sposób, który wielu budzi kontrowersje i smutek. Jakie informacje podają media?

Ikony estrady i Eurowizji

Alice i Ellen Kessler urodziły się 20 sierpnia 1936 roku w Saksonii. Już jako nastolatki zaczęły podbijać sceny, tańcząc w paryskim Lido, co było początkiem wielkiej kariery. Ich piosenka „Heute Abend wollen wir tanzen geh’n” przyniosła dla Niemiec sukces na Eurowizji w 1959 roku.

Choć zajęły ósme miejsce to i tak stały się ikonami tamtej epoki i występowały na całym świecie, grały w filmach i telewizji. Za ich wkład artystyczny przyznano im Federalny Krzyż Zasługi i prestiżową Złotą Różę Montreux.

Dramatyczne zakończenie

Nad ranem, a dokładnie dnia 17 listopada policję wezwała osoba obca w ich domu w Grünwaldzie, niedaleko Monachium. W specjalnie zaprojektowanym domku bliźniaczek funkcjonariusze odnaleźli obie artystki martwe.

Niemieckie media cytują słowa z gazety „Bild”: „Postanowiły zakończyć życie”.

Według doniesień siostry sięgnęły po substancję według procedury wspomaganego samobójstwa, czyli legalnej w Niemczech w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Testament bliźniaczek został spisany już w 2024 roku, jasno mówił:

Chcemy być razem po śmierci,

Tak jak były w życiu. Zgodnie z ich wolą, prochy mają zostać złożone w jednej urnie — obok prochów matki i ukochanego psa.