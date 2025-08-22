W czwartek późnym wieczorem (21 sierpnia) podczas trwania Top of the Top Sopot Festivalu dotarły tragiczne informacje o śmierci Stanisława Sojki. Szybko wyszło na jaw, że zmarł w hotelu w Sopocie w wieku 66 lat. Jeszcze tego samego wieczoru miał pojawić się na scenie o godzinie 20:55 podczas imprezy. Niestety, ale los chciał inaczej…

Nagła śmierć Stanisława Sojki

Sojka chwilę przed śmiercią uczestniczył nawet w próbach Top of the Top Sopot Festivalu. Podobno czuł się dobrze i nic nie zwiastowało najgorszego. Świadek zdarzenia w rozmowie z Kozaczkiem zdradził, że wszystko przebiegało bardzo sprawnie, ale niestety było już za późno…

Wszystko działo się w zwolnionym tempie i wyglądało jak z filmu. To było takie przykre. Czekałem z wypiekami na twarzy na koncert Stanisława Sojki i co ciekawe, nocowałem w tym samym hotelu, co artysta. Na chwilę przed koncertem wyszedłem na balkon, żeby napić się herbaty i zobaczyłem, jak karetka zabiera pana Stanisława Sojkę do szpitala. Modliłem się o cud, bo myślałem, że to tylko chwilowa niedyspozycja… — wspomniał świadek zdarzenia.

Sprawą śmierci zajęła się prokuratura, która przesłuchała już menadżera artysty. Jak podaje „Fakt”, sopocka prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok:

Sekcja zwłok zaplanowana jest na poniedziałek. Biegły będzie musiał przeanalizować wszystkie ustalenia dokonane w Zakładzie Medycyny Sądowej. Jednak do momentu uzyskania wyników badań nie będziemy spekulować na temat przyczyn śmierci – mówi „Faktowi” prok. Michał Łukasiewicz, szef Prokuratury Rejonowej w Sopocie.

Na ten moment wykluczono udział osób trzecich, a jedynie menadżer Stanisława Soyki został przesłuchany: „Nie wykluczamy, że będą przesłuchane również inne osoby”.