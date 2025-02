Sylwia i Akop Szostakowie od lat tworzyli zgrane małżeństwo, a w social mediach edukowali internautów zarówno w tematach fitness jak i związkowych. Przez wielu byli uznawani za „power couple”, a z każdym kolejnym rokiem tylko podkreślali, że tworzą szczęśliwy, stabilny związek pełen miłości. Niestety, w zeszłym roku ogłosili swoje rozstanie, podkreślając, że decyzję podjęli „po wielu latach starań i terapii”.

Jakiś czas później zaskoczyli kolejną informacją o swoim powrocie, gdy wybrali się razem do Paryża. Poinformowali wówczas fanów, że chcą dać sobie jeszcze jedną szansę. Powrót nie trwał jednak długo – pod koniec 2024 roku Akop Szostak powiedział „dość” i zdecydował się zakończyć małżeństwo z Sylwią. Jak przekazał Pudelek, do sądu wpłynął pozew rozwodowy. O rozwód miał wystąpić Akop. Nieoficjalnie mówi się, że ostatecznym powodem rozpadu związku Sylwii i Akopa miała być jej relacja z Kubańczykiem, z którym wystąpiła w programie „Good Luck Guys”.

Gdy emocje już opadły, Akop zdecydował się wziąć udział w 33. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trener wystawił na aukcję WOŚP kolację w swoim towarzystwie. Niestety, po zakończeniu licytacji sprawa przybrała niepokojący obrót, gdy zwyciężczyni zaczęła nękać mężczyznę telefonami w środku nocy, wysyłać mu dziwne wiadomości oraz zasypywać treściami religijnymi.

Szostak zaskoczony sytuacją opowiedział o niej fanom: „(…) Odpisałem na to bardzo sucho, formalnie, technicznie – z prośbą, żeby swoje jakieś przemyślenia prywatne, które były dziwne, żeby ich nie pisać, bo wydaje mi się, że nie o to chodziło (…) Tych SMS-ów było tak dużo. Nie wiem, jak do tego się odnieść. Finalnie napisałem tej osobie, żeby ona wybrała, i jak nie wybierze do jakiegoś terminu, to ja uznam, że ona nie chce. I poprosiłem, żebyśmy trzymali się tej formy formalnej. Ta osoba mi napisała, że ją zdenerwowałem, i w sumie ona nie chce nigdzie przychodzić. Dzisiaj do mnie dzwoni – najpierw mówi, że chce, potem, nie chce. Pierwszy raz w życiu biorę udział w takiej akcji i nie wiem, co o tym myśleć, i co z tym zrobić fantem, bo realnie czuję się średnio komfortowo”.

Jednoczesnie przyznał, że cała sytuacja mocno zniechęciła go do brania udziału w licytacjach w kolejnych latach, a zachowanie psychofanki podchodzi pod nękanie:

Nie mogę być niemiły dla osoby, która wpłaciła pieniądze, żeby pomóc dzieciom – nie powinno tak być. Nie wiem teraz, co z tym zrobić. Mam dowód, że ta osoba nie chce przyjść na spotkanie (…) Jestem w szoku, jak ludzie potrafią się zachować, i szkoda, że taka fajna akcja nie wyszła. Raczej już nie będę chętny na takie akcje, bo czułem się niekomfortowo i lekko niebezpiecznie. Jest mi przykro finalnie, bo naprawdę chciałem, żeby było dobrze.

Teraz okazuje się, że sprawa doczekała się finału – Akop Szostak w rozmowie z Plejadą ujawnił, że skontaktował się z administratorem aukcji i dostał odpowiedź. Jednocześnie zapewnił, że jest gotowy pokryć z własnej kieszeni wylicytowaną kwotę:

Allegro odezwało się do mnie, są mega pomocni, bardzo miło się zachowali. Czekam, aż to załatwią. Zasugerowałem, że mogę wykupić tę kolację i zjeść samemu ze sobą. Albo pójdę z mamą.

Dodał też, że zwyciężczyni licytacji przestała się z nim kontaktować:

Pani na szczęście się uspokoiła, nie kontaktuje się już ze mną.

