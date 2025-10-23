Emil Stępień i Roksana Gąska postanowili zdradzić pierwsze szczegóły swojego nowego projektu filmowego. W mediach społecznościowych przedstawili kluczowych członków zespołu, którzy pracują nad produkcją oznaczoną enigmatycznym roboczym tytułem.

Emil Stępień, który kilka lat temu wspólnie z Dorotą „Dodą” Rabczewską wyprodukował jeden z najgłośniejszych filmów ostatniej dekady, wraca z kontynuacją. Tym razem u boku ma nową partnerkę, Roksanę Gąskę, z którą właśnie ujawnia karty nowej produkcji.

Na Instagramie para opublikowała wspólny wpis, w którym przedstawiają kluczowych twórców zaangażowanych w nowy projekt. Podkreślili, że przez ostatnie miesiące trwały intensywne narady ze specjalistami od rynku audiowizualnego. Jak zapowiedzieli, efektem tych prac ma być produkcja, która od samego początku ma mieć globalny, a nie tylko polski, charakter.

Wśród przedstawionych twórców znaleźli się:

Sam Akina: Scenarzysta i reżyser, który ma na koncie jedne z największych polskich kasowych hitów, takich jak „Listy do M.”, „Planeta Singli” czy „Mayday”.

Maciej Dejczer: Wybitny reżyser filmowy („300 mil do nieba”) i telewizyjny.

Marcin Margielewski: Autor kilkudziesięciu bestsellerowych książek o krajach arabskich i kulturze islamu, który przez dekadę mieszkał m.in. w Dubaju.

Wawrzyniec Prasek: Artysta muzyczny opisywany jako osoba, która „wie prawie wszystko o seksbiznesie w Polsce”.

Warto przypomnieć, że zapowiedź kontynuacji „Dziewczyn z Dubaju” od samego początku owiana była prawnymi sporami. Pełnomocnik Piotra Krysiaka, autora książki „Dziewczyny z Dubaju 2”, wystosował oświadczenie, w którym stanowczo zastrzegł swoje prawa autorskie i zagroził krokiem prawnym.

Na te zarzuty błyskawicznie zareagowała Roksana Gąska, która stanowczo zapewniła, że jej projekt nie jest adaptacją książki Krysiaka i nie będzie kontynuacją wątków z pierwszego filmu. Zapowiedziała stworzenie czegoś „autentycznie nowego”.

Teraz, prezentując renomowany zespół, producenci zdają się wysyłać komunikat, że ich projekt to poważne, profesjonalne przedsięwzięcie, mające odciąć się od wizerunkowego bagażu przeszłości. Czy ta strategia okaże się skuteczna? Czas pokaże.

