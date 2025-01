Roxie Węgiel i Kevin Mglej kończą kilkutygodniowe wakacje w Los Angeles. Para spędziła piękne chwile w słonecznym miejscu, które w ostatnim czasie mierzyło się z potwornymi pożarami w dzielnicach, gdzie mieszkały gwiazdy Hollywood. Oprócz odpoczynku małżeństwo postawiło także na rozwój, ponieważ młoda piosenkarka chciała się otworzyć na współprace z zagranicznymi producentami muzycznymi. Artystka zadowolona z podróży wróciła już do Polski, a na lot samolotem ubrała się w bardzo modną, wygodną stylizację. To jest hit!

Roksana Węgiel wystroiła się na lot do Polski. Wybrała bardzo modny krój dresów

Wokalistka bacznie obserwuje modowe trendy i wybiera z nich to, co koresponduje z jej codziennym i scenicznym stylem. Ostatnio wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym widać, jak się wystylizowała na lot samolotem. Gwiazda postawiła na wysokie, ale również mocno oversizowe szare dresy oraz szeroką bluzę. Wybrała najmodniejszy, lekko za duży krój bluzy i spodni. Trzeba przyznać, ze w takim wydaniu wyglądała, jakby była wielką gwiazdą amerykańskiej muzyki. Aż trudno oderwać od niej wzrok!

Piosenkarka planuje wielką karierę za oceanem. Podjęła już pierwsze kroki w tym kierunku, ponieważ jej najnowszy singiel: „Ah Ah Ah” podbił nie tylko polską scenę muzyczną, ale też i tą zagraniczną. Nic więc dziwnego, że artystka niedawno odwiedziła Szwecję, żeby tam współpracować z producentami muzycznymi m.in. Ariany Grande. Niedawno za cel obrała sobie kolejne miejsce, tym razem Los Angeles, gdzie połączyła wakacyjny odpoczynek z pracą i nawiązywaniem nowych kontaktów w muzycznej branży rozrywkowej.

