Małgorzata Rozenek-Majdan nie od dziś dzieli się z fanami swoją codziennością — często idealnie wystylizowaną, starannie wyretuszowaną i dopracowaną w najmniejszym szczególe. Tym razem jednak „Perfekcyjna Pani Domu” zaskoczyła totalnym luzem. Tuż przed Wielkanocą zameldowała się z nadmorskiej miejscowości, pokazując, jak naprawdę wygląda jej poranek — bez grama makijażu, z kubkiem kawy w dłoni i śpiewem ptaków w tle.

Małgorzata Rozenek pokazała się bez makijażu! Naturalne selfie z nadmorskiej chatki zaskoczyło fanów

Jak się okazuje, święta Majdanów w tym roku nie mają nic wspólnego z medialnym szumem czy rodzinnym domem pełnym gości. Gwiazda postawiła na ciszę, naturę i totalny reset. Razem z Radosławem Majdanem i ich synem Stanisławem wybrali się nad morze, do uroczej chatki w jednym z ulubionych rejonów Małgorzaty.

Są takie miejsca na ziemi, gdzie wchodząc, czujesz się jak u siebie w domu. I to zdecydowanie jest takie miejsce. Chatka bardzo niedaleko morza. Ptaki pięknie śpiewają. Kocham ten rejon Polski i to miejsce. Wracamy do niego, ilekroć możemy, żeby się tutaj tak odciąć, wyłączyć – opowiadała fanom na InstaStories.

Największe poruszenie wśród obserwatorów wzbudziło jednak selfie Małgorzaty z samego rana, które wrzuciła zupełnie bez filtrów. W przeciwieństwie do perfekcyjnych zdjęć z czerwonych dywanów czy kampanii reklamowych, tym razem celebrytka postawiła na pełną autentyczność. Brak makijażu, spięte włosy i sweter — to wystarczyło, by wywołać falę reakcji.

Gosia wielokrotnie podkreśla, że mimo życia w świetle reflektorów, najbardziej ceni czas z rodziną, z dala od kamer i zobowiązań. Jej wielkanocny plan to slow life w najczystszej postaci: spacery, wspólne śniadania i łapanie promieni słońca w otoczeniu natury.

Tu jest idealna przestrzeń do tego, żeby się wyciszyć. I właśnie tego nam teraz potrzeba – podsumowała na Instagramie.

Choć Rozenek wciąż pozostaje jedną z najbardziej zapracowanych celebrytek w Polsce, jej coraz częstsze wypady do „chatki w lesie” mogą sugerować, że szykuje się do pewnych zmian. Czyżby celebrytka powoli szykowała się do życia w rytmie slow? Albo po prostu przypomina, że nawet „Perfekcyjna” czasem potrzebuje luzu?

Z całą pewnością takiej Gosi nie widuje się często. I choć nadal promuje kosmetyki i luksusowe marki, jej nadmorskie poranki w naturalnym wydaniu wywołują większe emocje niż niejedna kampania reklamowa. Jak wam się podoba w takiej naturalnej odsłonie?