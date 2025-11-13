Rozpaliła parkiet z Zillmann. Mało kto wie, czyją narzeczoną jest Janja Lesar. Wszyscy znacie tę twarz!
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar podbiły parkiet programu „Taniec z Gwiazdami”. Niestety, ale para nie dotarła do finału. Mimo to zdobyła sympatię widzów i fanów. Nie wszyscy jednak wiedzieli, że prywatnie Janja Lesar jest w szczęśliwym związku z niezłym przystojniakiem. Para nigdy nie zdecydowała się na ślub. Mimo to od lat są ze sobą razem. Wiemy, o kogo chodzi!
Janja Lesar od lat jest partnerką Krzysztofa Hulboja. Dlaczego nie wzięli ślubu?
Janja Lesar przyciągnęła uwagę widzów za sprawą udziału w 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Mało kto wie, że tancerka od 20 lat jest związana z Krzysztofem Hulbojem. Para w 2023 roku świętowała dwie dekady związku. Mimo długiego stażu związku, para nigdy nie zdecydowała się na legalizację swojego związku:
Mnie takie tradycyjne rzeczy nie interesują — powiedziała Janja Lesar w rozmowie z Jastrząb Post.
Janja Lesar i Krzysztof Hulboj od ponad 20 lat są razem. Jaki jest sekret ich związku?
Janja Lesar i Krzysztof Hulboj od wielu lat tworzą udany związek. Są razem w życiu i na parkiecie. Okazuje się, że ich przepisem na udaną relację jest wspólna pasja i miłość do tańca, która ich łączy. Nie mają ślubu ani dzieci, ale szczęście odnajdują w życiu w duecie:
My mamy wspólną pasję, a naszą pasją jest praca. […] Dla niektórych największym spełnieniem jest dom, rodzina, dzieci — i to jest piękne. A są też tacy jak ja, którzy realizują się przede wszystkim w pracy. To ona daje mi radość, energię i poczucie sensu. Dom traktuję jako przestrzeń, w której mogę być sobą, odpocząć, naładować baterie — po to, by potem znowu działać, tworzyć, pracować — podsumowała Janja Lesar.
Katarzyna Zillmann także jest szczęśliwie zakochana. Kim jest jej wybranka?
Katarzyna Zillmann, z którą tańczyła Janja Lesar w „Tańcu z Gwiazdami” również jest spełniona w związku. Sportsmenka od lat jest związana z Julią Walczak, z którą tworzy udany związek. Okazuje się jednak, że udział Katarzyny Zillmann w programie sprawił, że panie będą musiały sobie przerobić różne sytuacje:
To jest sytuacja, której nie miałyśmy okazji przerobić w życiu. Wiesz, nie jestem z Warszawy, jestem tu w hotelu, ona musiała wrócić do domu, zająć się zwierzętami, bo rodzice wyjechali. To też są sytuacje, że mamy przestrzeń, czekamy, aż to wszystko się uspokoi, będziemy mogły ułożyć sobie życie na nowo po „Tańcu z gwiazdami” i całym zamieszaniu. Jesteśmy w momencie „przemeblowania” — powiedziała Zillmann w rozmowie z Jastrząb Post.