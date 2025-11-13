Katarzyna Zillmann i Janja Lesar podbiły parkiet programu „Taniec z Gwiazdami”. Niestety, ale para nie dotarła do finału. Mimo to zdobyła sympatię widzów i fanów. Nie wszyscy jednak wiedzieli, że prywatnie Janja Lesar jest w szczęśliwym związku z niezłym przystojniakiem. Para nigdy nie zdecydowała się na ślub. Mimo to od lat są ze sobą razem. Wiemy, o kogo chodzi!

Janja Lesar od lat jest partnerką Krzysztofa Hulboja. Dlaczego nie wzięli ślubu?

Janja Lesar przyciągnęła uwagę widzów za sprawą udziału w 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Mało kto wie, że tancerka od 20 lat jest związana z Krzysztofem Hulbojem. Para w 2023 roku świętowała dwie dekady związku. Mimo długiego stażu związku, para nigdy nie zdecydowała się na legalizację swojego związku:

Mnie takie tradycyjne rzeczy nie interesują — powiedziała Janja Lesar w rozmowie z Jastrząb Post.

