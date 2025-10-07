Ryszard Rynkowski w ostatnich tygodniach przeżył osobistą tragedię – zmarła jego ukochana żona, Edyta. Teraz, gdy miał wrócić na scenę, fani z niepokojem zauważyli, że jego nazwisko znika z afiszy. Jak się okazuje, koncerty artysty zostały odwołane lub przeniesione na wiosnę. Powód jest wyjątkowo smutny.

Jeszcze kilka tygodni temu wszystko wskazywało na to, że Ryszard Rynkowski powróci do koncertowania po krótkiej przerwie. Jesienna trasa miała objąć aż siedem miast, w tym Warszawę, Włocławek i Poznań. Niestety, w obliczu rodzinnej tragedii, muzyk musiał zawiesić wszystkie plany zawodowe.

Edyta Rynkowska, druga żona artysty, zmarła nagle 18 września 2025 roku w Brodnicy. Jak ustaliły media, przyczyną śmierci była niewydolność oddechowo-krążeniowa spowodowana pęknięciem żylaków przełyku. Ryszard i Edyta byli małżeństwem od 2006 roku i wspólnie wychowywali syna.

Koncert w Warszawie się nie odbędzie, przenieśliśmy wszystko na wiosnę. Wszystkie październikowe koncerty są przeniesione – potwierdził w rozmowie z „Faktem” menadżer artysty, Bogdan Zep.

Wiadomo, że muzyk potrzebuje czasu na dojście do siebie. Bliscy i współpracownicy starają się odciążyć go ze wszystkich obowiązków zawodowych.

Jakby tego było mało, artysta od kilku miesięcy zmaga się z poważnymi problemami prawnymi. W czerwcu, jadąc na festiwal w Opolu, uczestniczył w kolizji drogowej, mając według ustaleń policji 1,6 promila alkoholu we krwi.

Prokuratura postawiła mu zarzuty, a sąd zdecyduje o dalszym losie muzyka. Rynkowski wydał już oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie i poprosił o wyrozumiałość.

Mimo wszystkich trudnych wydarzeń, jego fani nie tracą nadziei, że wiosną znów zobaczą go na scenie. „Ryszard, trzymaj się! Czekamy na ciebie!” – piszą w mediach społecznościowych.