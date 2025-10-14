W ostatnich tygodniach nazwisko Ryszarda Rynkowskiego znów znalazło się w centrum uwagi mediów. Po tym, jak do sądu trafił akt oskarżenia dotyczący prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, dziennikarze próbowali ustalić, kiedy ruszy proces. Teraz Sąd Rejonowy w Brodnicy przesłał oficjalne pismo – wiemy, na jakim etapie znajduje się sprawa artysty.

Nowe informacje o sprawie Ryszarda Rynkowskiego. Sąd wydał komunikat

Sprawa Ryszarda Rynkowskiego od kilku tygodni budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Akt oskarżenia, dotyczący prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, trafił do Sądu Rejonowego w Brodnicy 30 września 2025 roku.

Teraz, w odpowiedzi na pytania Plejady, sąd przesłał oficjalne stanowisko. Z dokumentu wynika, że sprawa została już przydzielona do konkretnego sędziego.

Sprawa została przekazana sędziemu zgodnie z Systemem Losowego Przydziału Spraw do referatu. W chwili obecnej nie ma wyznaczonego terminu rozprawy – poinformowała prezes Sądu Rejonowego w Brodnicy, Małgorzata Redmerska-Górna.

To oznacza, że proces Ryszarda Rynkowskiego jeszcze się nie rozpoczął, a sąd wciąż analizuje materiały przekazane przez prokuraturę.

Przypomnijmy: Prokuratura Okręgowa w Toruniu oskarżyła artystę o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Według wyników badań retrospektywnych, w chwili zdarzenia, 14 czerwca 2025 roku w miejscowości Żmije, wokalista miał znajdować się pod wpływem alkoholu.

Sam Ryszard Rynkowski, za pośrednictwem swojego adwokata, stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom.

,,Mój klient przyznaje się jedynie do spożycia alkoholu dzień wcześniej, ale nie do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości” – przekazał mecenas Adam Kozioziembski w rozmowie z „Nowinami”.

Na razie nie wiadomo, kiedy sąd wyznaczy termin pierwszej rozprawy. Wiadomo jednak, że decyzja o przydzieleniu sprawy sędziemu oznacza, iż postępowanie sądowe wkrótce ruszy pełną parą.