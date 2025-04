Sanah zamieściła w mediach społecznościowych niepokojący wpis. Okazuje się, że nieznane osoby podszywają się pod artystkę i próbują nawiązać kontakt z jej fanami. Wokalistka ostrzega – to może być próba wyłudzenia danych, a nawet pieniędzy…

Wokalistka apeluje do obserwatorów, by zachowali czujność. Ktoś podszywa się pod nią w sieci

Sanah, jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia, zdecydowała się wydać specjalne oświadczenie za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Instagramie. Artystka odniosła się do alarmujących informacji, jakie zaczęły do niej napływać – ktoś podszywa się pod nią, by wyłudzić zaufanie fanów, a w konsekwencji ich dane, zdjęcia, a nawet pieniądze.

Docierają do mnie i mojego sanahowego tematu informacje o osobach, które podszywają się pode mnie i wysyłają do was wiadomości. Uważajcie proszę, to może być próba wyłudzenia. Nigdy nie udzielajcie informacji na swój temat, nie klikajcie w żadne linki, nie wysyłajcie swoich zdjęć, a przede wszystkim nie wysyłajcie nikomu żadnych pieniędzy – zaapelowała wokalistka.

Ostrzeżenie Sanah nie jest odosobnionym przypadkiem. Niedawno głośno było o seniorkach, które dały się nabrać oszustom podszywającym się pod Michała Szpaka. Jedna z nich straciła aż 90 tysięcy złotych, sądząc, że pomaga swojemu idolowi.

Sam Michał zareagował na tę sytuację natychmiast. Podczas jednego z koncertów zaapelował do fanów, by uczulili swoich bliskich na podobne zagrożenia. ,,To bardzo mądry apel! ” – komentowali internauci.

W dobie powszechnej cyfryzacji i błyskawicznego dostępu do gwiazd przez media społecznościowe, granica między autentycznym kontaktem a internetowym przekrętem jest coraz cieńsza. Dlatego apel Sanah nie powinien być bagatelizowany.

Wokalistka przypomina, że wszelka oficjalna komunikacja odbywa się wyłącznie przez jej zweryfikowane profile. Wszystko inne powinno od razu wzbudzić podejrzenia. ,,Nie dajcie się nabrać! I pamiętajcie – żaden artysta nie będzie prosił was o pieniądze przez wiadomość prywatną! „– podkreśliła.

W dzisiejszych czasach bardzo łatwo dziś paść ofiarą manipulacji – nie tylko przez nieznanych sprawców, ale nawet… przez pozornie znajome osoby. Warto pamiętać, że oszuści coraz częściej włamują się na konta naszych znajomych i rodzin, by z ich profili wysyłać wiadomości z prośbą o pieniądze, przelewy lub „pilną pomoc”.

Dlatego – niezależnie od tego, kto pisze – warto zachować czujność i zawsze weryfikować takie wiadomości, najlepiej dzwoniąc do danej osoby. Nawet jeśli komunikat wygląda „jak od Sanah” czy „jak od znajomego” – nie klikaj w linki i nie udostępniaj danych. W sieci nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie.