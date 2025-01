Krystian Ochman zyskał szeroką rozpoznawalność za sprawą talent show „The Voice of Poland”. Mężczyzna uwiódł jurorów swoim operowym głosem i niebywałym talentem. Okazuje się, że muzyka płynie w jego żyłach już od pokoleń, ponieważ jest wnukiem słynnego polskiego tenora — Wiesława Ochmana. Ostatnio Krystiana spotkała bardzo niemiła sytuacja, która była spowodowana ćwiczeniem gry na instrumencie w domu. Sąsiedzi byli wściekli i zdobyli się na zdecydowany krok.

Piosenkarz w ostatnim czasie wrócił do gry na instrumentach. Szczególnie upodobał sobie grę na trąbce. Niestety, ale Krystian Ochman nie ma możliwości wielogodzinnych ćwiczeń w domu, ponieważ jego sąsiedzi szybko tracą cierpliwości i pragną spokoju oraz ciszy w domu. Ostatnio nasłali na artystę ochronę, która musiała interweniować:

Tak swobodnie poćwiczyć to najprędzej można w studiu, bo tam włączamy głośną muzykę. Natomiast jak chcę u siebie w domu, to 5-10 minut, bo potem zaczynam się bać. Już nie raz zdarzyło się tak, że ochrona przyszła i powiedziała, że o tej godzinie jest za głośno — podsumował Krystian Ochman w rozmowie z agencją Newseria.

Zresztą to nie była pierwsza taka sytuacja, która spotkała Krystiana Ochmana. Jakiś czas temu mężczyzna też ćwiczył przed koncertem, tylko tym razem wykonywał wprawki wokalne. Było to około godziny 20.00. Mężczyzna szybko musiał przerwać próby, ponieważ jego sąsiedzi poprosili o interwencję ochrony:

Kiedyś chyba we Wrocławiu było tak, że ćwiczyłem śpiew przed koncertem, była dopiero 20, ale ochroniarz przyszedł i mnie wystraszył policją. To mu powiedziałem, że niech dzwoni na policję, to zaśpiewają razem ze mną. […] Zresztą godzina 20 to jest jeszcze wcześnie, więc to przesada. Cisza nocna jest od 22 — dodał Krystian Ochman.