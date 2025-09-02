Stifler, a właściwie Damian Zduńczyk to jeden z najpopularniejszych influencerów i celebrytów w naszym kraju. Teraz w rozmowie z naszą redakcją ujawnił kulisy dotyczące swojego rzekomo poprzedniego wcielenia. Będziecie w szoku, co nam zdradził!

Stifler ujawnia, kim był w poprzednim wcieleniu

Stifler popularność i sławę zyskał dzięki udziałowi w programie „Warsaw Shore”, która okazała się przepustką do kariery w show-biznesie. Widzowie zapamiętali go jako imprezowicza i flirciarza.

Po odejściu z reality show stacji MTV Stifler postawił na samorozwój i karierę w social mediach czy modelingu. Poza tym celebryta dał się poznać szerszej publiczność w pierwszej, polskiej edycji programu „Good Luck Guys”.

Nie da się ukryć, że Stifler to barwna postać polskiego show-biznesu, a zarazem jedna z najciekawszych osobowości. Nie tylko sam wizerunek celebryty, ale także jego słowa już nie raz wzbudzały kontrowersje w sieci. Teraz w rozmowie z naszą redakcją Damian Zduńczyk po raz kolejny zaskoczył szokującym wyznaniem i ujawnił szczegóły dotyczące swojego poprzedniego wcielenia. Jak sam twierdzi, to właśnie dzięki medytacji dowiedział się, że poprzednio był delfinem.

Byłem delfinem. Ja nie pamiętam tego, tylko w momencie kiedy robiłem moją pierwszą medytację o poprzednie wcielenia, to zacząłem słyszeć takie dziwne dźwięki. Myślałem, że słuchawki się zepsuły. Lekarz powiedział, że ja byłem delfinem wcześniej i potem zacząłem sobie to układać, że jestem delfinem. Potem jeszcze jak robiłem tę medytację, później to był taki moment, że byłem w wodzie, albo wyskakiwałem z wody – powiedział nam Stifler.

Zobacz wideo poniżej.