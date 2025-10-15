Warszawa widziała już nie jedną gwiazdę, ale takiego zamieszania nie było już od dobrych kilku miesięcy. W stolicy pojawiła się ikona popu i flamenco, a dokładnie Rosalie. Fani od razu zaczęli rozpisywać się, że gwiazda przybyła do Polski na wakacje. Wszystko wskazuje na to, że się pomylili, bo gwiazda zamierza tutaj zrealizować swoje muzyczne plany.

Zdjęcia Rosalii z warszawskich ulic szybko przykuły uwagę w mediach społecznościowych. Wokalistka pojawiła się m.in. w stołecznym zoo, a następnie w barze mlecznym na Pradze. Artystka w barze zamówiła klasyczne polskie dania: zupę pomidorową, barszcz czerwony i schabowego z ziemniakami i surówkami. Gwiazda od razu pochwaliła się jedzeniem na swoim profilu na Instagramie. Fani nie mogli uwierzyć własnym oczom:

„To jest praktycznie pod moim domem!”,

„Rosa, musisz spróbować pierogów!”,

„Kotlecik i zupki – smacznego Rozi!” – komentowali na Instagramie.

Według nieoficjalnych informacji Rosalía zawitała do Polski w związku z pracą nad nowym teledyskiem. Ekipa artystki była widziana w wielu warszawskich lokalizacjach. Sam wybór nie dziwi, ponieważ wielu zagranicznych producentów muzycznych i reżyserów decyduje się na realizację swoich projektów właśnie w Polsce.

Tym samym wokalistka dołączyła do grona artystów, którzy pokochali Polskę za jej urok i architekturę. Wcześniej w Polsce pojawiła się Lana Del Rey, która nakręciła kilka kadrów do ,,National Anthem” czy Depeche Mode, które filmowało ,,Wrong” w Łodzi.

