Aleksander Przetakiewicz przez lata tworzył jedną z najgorętszych par w show-biznesie z modelką Sandrą Kaczorowską. Niestety miłosny czar prysł, a do mediów dotarła teraz informacja, że zakochani już nie są razem.

Aleksander Przetakiewicz i Sandra Kaczorowska rozstali się!

Aleksander Przetakiewicz, to syn znanej projektantki mody i bizneswomen. I choć Joanna Przetakiewicz doskonale jest znana w świecie show-biznesu, to jej syn Alex raczej unika blasku fleszy i rozgłosu. Media rozpisywały się jednak na jego temat za sprawą poprzednich związków z modelkami. Przez ostatnich kilka lat tworzył natomiast relację wraz z Sandrą Kaczorowską – modelką i dyrektorką kreatywną La Manii.

Jak podaje serwis „Super Express” para podobno nie jest już ze sobą od dłuższego czasu. Mało tego, oboje nie obserwują się już na swoich social mediach, co mówi wyraźnie samo za siebie. Poza tym pozbyli się ze swoich profili wspólnych fotek, co chyba nie pozostawia wątpliwości w kwestii ich rozstania.

Warto dodać, że Sandra była dyrektorką kreatywną firmy La Mania, której założycielką jest jej już była teściowa Joanna Przetakiewicz. Obecnie na instagramowym biogramie modelki widnieje opis wskazujący, że jest już byłym pracownikiem. Z tych znaków można ławo wywnioskować, że Sandra nie tylko straciła partnera, ale również posadę w firmie.

Co prawda, para oficjalnie nie odniosła się do plotek o rozstaniu, ale wszystko na to wskazuje, że to koniec ich wielkiej miłości.