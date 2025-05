Druga tura wyborów już za moment, a kampania Karola Nawrockiego nie zwalnia tempa – tyle że w zupełnie nieprzewidywalnym kierunku. Po głośnym artykule Onetu, w którym świadkowie oskarżają go o współudział w podejrzanych działaniach jeszcze sprzed politycznej kariery, głos zabrał… jego syn. I to, co powiedział, naprawdę zaskakuje.

Wybory 2025 przechodzą do historii jako najbardziej napięta kampania ostatnich lat. Po jednej stronie sceny politycznej – Rafał Trzaskowski, po drugiej – Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS. Na tydzień przed decydującym starciem w sieci eksplodował tekst, który może sporo namieszać. Chodzi o publikację Onetu, opartą na relacjach dwóch anonimowych mężczyzn, którzy rzekomo współpracowali z Nawrockim, gdy ten pracował jeszcze w ochronie Grand Hotelu w Sopocie. Jeden z nich twierdzi, że kandydat miał proponować mu udział w procederze dostarczania kobiet do towarzystwa.

Nawrocki błyskawicznie zareagował, nazywając materiał „zbiorem oszczerstw i nienawiści” i zapowiadając podjęcie kroków prawnych. Jednak jeszcze zanim sprawa ucichła, do mediów trafiło nagranie jego syna – i to ono stało się nowym viralem.

Daniel, syn Karola Nawrockiego z poprzedniego związku jego żony, opublikował wideo, w którym stanowczo broni ojca.

Wszystkie te kłamstwa tylko go wzmocnią. To jest twardziel. Wie, jaka jest stawka. Walczy o Polskę – mówi z pełnym przekonaniem.

Co ciekawe, reakcja Daniela kontrastuje z postawą żony Nawrockiego, która do tej pory unikała komentowania medialnych afer z udziałem męża.

W tym wszystkim nie brakuje też odniesień do wcześniejszych kontrowersji – chociażby sprawy mieszkania przekazanego przez starszego sąsiada. Zgodnie z umową Nawrocki miał zapewnić seniorowi opiekę. Media spekulują, że warunki nie zostały spełnione, co wywołało kolejną falę krytyki.

Atmosfera przed II turą robi się coraz bardziej gęsta, a wyborcy zaczynają się zastanawiać: czy te wszystkie afery zmienią układ sił? Czy Karol Nawrocki zdoła wyjść z tego obronną ręką?

