Nie milkną echa wokół głośnego rozstania Allana Krupy i Nicol Pniewskiej. Teraz Bart Pniewski postanowił wrzucić do sieci nagrania, na których widać, jak pod ich nieobecność do stusia weszła Edyta Górniak razem z synem. Wokalistka zabrała rzeczy, które jej zdaniem należały do jej syna. Warto przy tym podkreślić, że studio jest współwłasnością zarówno Allana Krupy, jak i Nicol Pniewskiej. Rodzice byłej pary zaczęli się obrzucać mocnymi zdjęciami w sprawie.

Allan nowym menadżerem Górniak?! Znajomy w SZOKU! „Nie uważam, że to dobry pomysł”

Edyta Górniak i Allan Krupa zabrali rzeczy ze studia nagrań. Bart Pniewski twierdzi, że go okradli!

Bloger modowy — Bart Pniewski jest ojcem Nicol Pniewskiej, która swego czasu była związana z synem Edyty Górniak — Allanem Krupą. Mężczyzna zamieścił w sieci szokujące nagranie, na którym pokazuje, jak z samego rana wokalistka razem z synem zabrali rzeczy ze studia, którego współzałożycielką jest — Nicol Pniewska. Na wideo widać, jak młoda kobieta płacze z powodu tego, co zastała na miejscu w studiu: