Finał XIX Konkursu Chopinowskiego przyniósł ogromne zaskoczenie. Gdy ogłoszono nazwisko zwycięzcy, w sieci wybuchła prawdziwa burza. Dlaczego decyzja jury wzbudza tak wiele emocji i co na to internauci?

Warszawska Filharmonia Narodowa w poniedziałkowy wieczór stała się areną prawdziwego muzycznego trzęsienia ziemi. Po trzech tygodniach artystycznych uniesień i intensywnych przesłuchań poznaliśmy zwycięzcę XIX Konkursu Chopinowskiego. Jednak zamiast powszechnej radości, werdykt jury wywołał falę krytyki i niedowierzania w mediach społecznościowych.

Eric Lu, amerykański pianista, został laureatem tegorocznej edycji konkursu, pokonując dziesięcioro innych finalistów z całego świata. Mimo że zwycięzca otrzyma 60 tysięcy euro i złoty medal, a przede wszystkim – trampolinę do międzynarodowej kariery, wielu melomanów nie kryje rozczarowania.

W mediach społecznościowych zaraz po ogłoszeniu wyników pojawiła się lawina komentarzy.

„Takich wyników chyba nikt się nie spodziewał”

„Mam takie smutne wrażenie, że sam zwycięzca jest mocno zaskoczony”.

„Uczestnicy są w szoku…”,

„A mogłam iść spać…”,

„Chyba jednak za krótko obradowali…” – czytamy pod relacjami z gali finałowej.

Nad przebiegiem konkursu czuwało 17 jurorów pod przewodnictwem Garricka Ohlssona, zwycięzcy konkursu z 1970 roku. Jednak mimo tak doświadczonego składu, decyzja o zwycięstwie Erica Lu spotkała się z mieszanymi reakcjami.

W sieci pojawiają się głosy, że niektórzy faworyci publiczności zostali pominięci, a wybór jury odbiega od oczekiwań większości śledzących konkurs melomanów.

Eric Lu, pomimo kontrowersji, staje przed szansą życia. Pierwszy koncert laureatów zaplanowany jest już na 21 października, a dla młodego pianisty rozpoczyna się właśnie droga do międzynarodowej sławy.

Czy czas okaże, że jury podjęło słuszną decyzję? A może tegoroczna edycja Konkursu Chopinowskiego przejdzie do historii jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych? Muzyczny świat z zapartym tchem obserwuje rozwój sytuacji.