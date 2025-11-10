Szokująca cena rogali marcińskich u Magdy Gessler! W tym roku zapłacisz więcej, niż myślisz

Rogale marcińskie Magdy Gessler znów w sprzedaży! Kultowa cukiernia „Słodki Słony” kusi fanów słodkości, ale… tym razem emocje wywołuje nie tylko smak, lecz także cena. Jeden rogal kosztuje fortunę!

Zobacz: Uczestnicy „Kuchennych rewolucji” miażdżą rosół Magdy Gessler. Matka właściciela tylko skosztowała…

Rogale marcińskie Magdy Gessler znów hitem! Ale cena zwala z nóg

Co roku, w okolicach 11 listopada, w cukierniach w całej Polsce królują rogale marcińskie – pachnące białym makiem, bakaliami i masłem. To słodka tradycja wywodząca się z Poznania, która dawno już podbiła serca łasuchów w całym kraju. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych wersji tego przysmaku oferuje Magda Gessler.

W jej warszawskim lokalu „Słodki Słony” pojawiły się właśnie słynne rogale, ale jak co roku ich cena robi ogromne wrażenie. W 2025 roku za jedną sztukę trzeba zapłacić 39 złotych, czyli o 4 zł więcej niż rok temu, kiedy kosztowały 35 zł.

Choć cena przyprawia o zawrót głowy, Gessler tłumaczy, że jej wypieki nie mają nic wspólnego z masową produkcją.

Rogale z „Słodkiego Słonego” przygotowywane są wyłącznie na maśle, z dodatkiem białego maku i najwyższej jakości bakalii. Restauratorka od lat rezygnuje z certyfikatu ChOG, który wymaga stosowania tańszych składników, takich jak margaryna czy sztuczne aromaty.

Magda Gessler przekonuje, że cena wynika z jakości i pracy cukierników:

Moje rogale to rzemiosło, nie produkcja. Każdy z nich powstaje z ogromną starannością – tłumaczyła w jednym z wcześniejszych wywiadów.

Magda Gessler CAŁUJE Michela Morana na gwiazdorskiej uczcie „MasterChefa”! Wyglądali jak król i królowa balu

Reakcje klientów? Mieszane

Nie wszyscy jednak są gotowi zapłacić prawie 40 zł za jeden wypiek. Internauci w komentarzach zwracają uwagę, że w lokalnych piekarniach można kupić rogale w cenie od 18 do 25 zł, często również przygotowywane z naturalnych składników.

„39 zł za rogala? To już deser premium!”

„Za tę cenę to powinien być z jadalnym złotem.”

„Przynajmniej wiadomo, że to rogal od Gessler – jak luksus, to pełną parą.”

Lara Gessler wbija szpilę swojej mamie Magdzie Gessler! Te słowa muszą boleć

Rogale Magdy Gessler jak co roku robią furorę

Mimo wysokiej ceny, przed „Słodkim Słonym” ustawiają się kolejki. Dla wielu klientów to już coroczna tradycja – symbol luksusu i świątecznego początku listopada.

Jak podkreślają wierni fani restauratorki, te rogale naprawdę smakują wyjątkowo. Maślane ciasto, aromatyczny mak i idealna słodycz – to, zdaniem klientów, przepis na smak, który wart jest swojej ceny.