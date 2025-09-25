Rodzina Martyniuków od dawna nie schodzi z nagłówków tabloidów. Daniel, jedyny syn Zenona i Danuty, słynie bardziej z awantur i kontrowersji niż z jakiejkolwiek kariery. Teraz światło dzienne ujrzały szczegóły kłótni, w której nerwy puściły jego żonie – a skutki tej domowej awantury do dziś wspominają rodzice „króla disco polo”.

Życie prywatne Daniela Martyniuka przypomina brazylijską telenowelę – pełną zdrad, powrotów i kolejnych dramatów. Choć Zenek i Danuta długo mieli nadzieję, że założenie rodziny odmieni ich syna, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. W domu Martyniuków dochodziło do scen, o których mało kto miał odwagę mówić głośno.

Świat Gwiazd dotarł do osoby z otoczenia muzyka, która zdradziła, że podczas jednej z kłótni między Danielem a jego obecną żoną Faustyną doszło do prawdziwej burzy. Emocje były tak silne, że w ruch miały pójść nie tylko krzyki, ale też… jedzenie. Atmosfera zrobiła się na tyle napięta, że interweniować musieli sami rodzice gwiazdora, którzy od lat próbują ratować syna przed kolejnymi upadkami.

Daniel to zwykły ćpun. Ma poupalane komórki nerwowe. A Faustyna jest taka sama jak on. Są siebie warci. To nic dobrego. Pamiętam jak kiedyś przyszli w nocy do naszego domu, najwyraźniej pod wpływem czegoś, kłócili się potwornie, że wszystkich pobudzili. Rzucali w siebie różnymi przedmiotami. Nawet jedzeniem. Faustyna rzucała kotletami po ścianach. Potem ścianę musiałem malować na nowo.

Choć Zenek i Danuta starali się zachować pozory idealnej rodziny, prawda wyglądała znacznie gorzej. Bliscy pary twierdzą, że małżeństwo Daniela od początku było pełne napięć, a rodzice nie pałali sympatią do jego partnerek. Bardziej akceptowali byłą żonę Ewelinę, która po rozwodzie z synem Martyniuków ułożyła sobie życie z dala od medialnego zgiełku.

Zenek i Danka nie chcieli jej za synową. Bardziej polubili Ewelinę, do której zbliżyli się, kiedy opadły emocje po rozwodzie Daniela z tą młodą kobietą, która wygrała życie odsuwając się od toksycznych relacji. Nie podobało im się, ze Daniel znowu zaczął zadawać się z Faustyną, ale zaakceptowali to, ślepo wierząc, że może rzeczywiście prawdziwa miłość pomoże wyjść mu na prostą. Wiedzieli, że syn ma ich słowa za nic i zrobi po swojemu. Szkoda, że Zenek nie potrafi odciąć się od syna i wciąż go utrzymuje. Jakby nie było łatwych pieniążków to Daniel może by spokorniał, a tak szaleje

Sam Zenek miał w prywatnych rozmowach przyznawać, że Faustyna nie była najlepszym wyborem dla jego jedynaka. Mimo to, muzyk nigdy nie odciął się od syna – wręcz przeciwnie, wciąż go wspierał finansowo. Według osób z otoczenia to właśnie „łatwe pieniądze” sprawiają, że Daniel nie zamierza zrezygnować ze swojego stylu życia.