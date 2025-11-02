W ćwierćfinałowym odcinku „Tańca z Gwiazdami” widzowie zobaczą Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego w zupełnie nowym świetle. Młody influencer, który od początku programu zachwyca energią i talentem, tym razem zdecydował się na bardzo osobiste wyznanie.

Bagi wyjawił prawdę o uzależnieniu

Podczas rozmowy z partnerką taneczną Magdaleną Tarnowską i gościnnie występującym w trio aktorem Rafałem Mroczkiem, Bagi otworzył się na temat trudnego okresu w swoim życiu. Przyznał, że po rozstaniu z ukochaną długo nie potrafił poradzić sobie z emocjami.

Rzeczy, której nie powiedziałem wcześniej i całym wątku damsko-męskim i z czego wynika ten cały taki brak odwagi w tej bliskości tez w tańcu myślę, ze jest fakt tego, że ja byłem w bardzo długim związku i moment w którym ten związek się zakończył to było mega ciężkie dla mnie – wyznał.

Zrozumiał, że to nie jest odpowiednia dla niego droga, nie chciał iść w tą stronę. Od dwóch lat całkowicie zrezygnował z alkoholu. Teraz całe swoje życie poświęca na rozwoju marki osobistej.

Mam wrażenie, że wynajdowałem sobie wtedy przeróżne sposoby. Wtedy zaczął się alkohol, taka sztuczna pewność siebie. W piątek musiałem iść na super wielka imprezę, w sobotę też na imprezę a w niedziele to już nie wiedziałem jak się nazywam. Tak byłem w tym przez jakiś czas i to był moment kiedy byłem bardzo daleko siebie. Dlatego od dwóch lat nie pije kompletnie alkoholu. Widziałem, że zmierza to po prostu w złym kierunku.

Mikołaj w nagraniu wspomina o towarzyszącym w tamtym momencie strachu, o lęku przed ciszą, samotnością i własnymi myślami. Wyznał, że przez długi czas nie potrafił zrozumieć, dlaczego czuje się źle, ani jak poradzić sobie z emocjami, które go przytłaczały.